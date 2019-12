Fiala János a Spirit FM-en vezet műsort januártól

A Keljfel Jancsi! már közel húsz éve hallható az éterben. Fiala János híres betelefonálós műsorában mindenki szabadon elmondhatja a véleményét mindenről és beszélgetésbe kezdhet a pikírt stílusáról ismert műsorvezetővel.

"Január 6-án, hétfőn, reggel 7 órakor hangzik fel először a Keljfel Jancsi szignálja Budapesten, a 87,6-os frekvencián, hogy onnét a köz - és magánéleti szálakat egyaránt fel és legombolyító, vegyes zenei salátába bújtatott műsorral ismét beállíthassam azoknak a vérnyomását, akik ehhez egy interaktív/betelefonálós agymenést szerettek igénybe venni. A 2000 októberétől, több állomást megjárt, szabadelvű ítélőszéknek is mondott, botrányoktól nem mentes műsor továbbra is arra tesz hétköznap reggel 7.00-9.00 között kísérletet, hogy a műsorvezető képzelt árbóckosarából, a tévedés minimális és maximális fokozata között, arról tájékoztasson interneten is: amit tudni kell, vagy érdemes" - mondta Fiala János.