Két hét leforgása alatt másodszor szerepel az Alkotmánybíróság (AB) napirendjén a HVG karácsonyi címlapjának ügye.

A hetilap 2014-ben egy XVII. századi festményt alakított át úgy, hogy az újszülött Jézus helyére egy kupac aranypénzt, a Szent Család tagjai és a pásztorok arcának helyére pedig magyar politikusok és közéleti szereplők képmását illesztette. A testület majdani döntése már csak azért is érdekes lehet, mert könnyen megeshet, hogy a Népszava elhíresült karikatúrája is az AB előtt köt majd ki.

Kedden újra napirendre veszi az Alkotmánybíróság (AB) a HVG 2014-es karácsonyi címlapja miatt indult ügyet. A testület eljárása nem a legújabbak közül való: a procedúra 2017 elején vette kezdetét, most azonban mintha mégis felgyorsulni látszana az ügyintézés, hiszen január közepén már foglalkoztak az alkotmánybírók a témával.

Két hét alatt így már másodszor szerepel az eset a jelenleg 14 tagú grémium teljes ülése előtt.

Átfestett festmény

Az ügy előzményei – mint azt korábban részleteiben is megírtuk – egészen 2014 karácsonyáig nyúlnak vissza.

A HVG akkori, december 20-i számának címlapján Gerard Von Honthorst A pásztorok imádása című, 1622-es festményét szerepeltette, kissé átalakított formában, az újság ugyanis az eredeti szereplők helyére magyar politikusok, közéleti résztvevők arcképét tette.

A megváltoztatott képen például Szűz Mária helyére Vida Ildikó akkori adóhivatali elnök került, Szent József arcát Rogán Antaléra cserélték ki, a pásztorokét Habony Árpád, Szijjártó Péter és Lázár János képmása váltotta fel, miközben a gyermek Jézust egy rakás aranypénzzel helyettesítették.

A cím pedig ez volt: Nagy Harácsony.

Megsértették a nem vallásos embereket is?

A címlap miatt személyiségi jogi per indult, a bíróságok azonban nem találtak kivetnivalót a hetilap illusztrációjában. Az ügy ezután került – alkotmányjogi panasz nyomán – az AB elé.

– A címlap minden újságosbódén, hirdetőoszlopokon és az újság honlapján is látható volt. Mindezt adventi időszakban, amikor a vallásos – valamint a nem vallásos, de a keresztény kultúrát magukénak valló – emberek karácsony ünnepére készültek – érvelt a 2017-es beadvány, amely megemlítette azt is: a HVG címlapja a vallásos érzületet sértő, indokolatlanul bántó módon ábrázolta a keresztény szimbólumokat, azokat a harácsolás és a pénzimádat jelképeiként állítva be.

Ez pedig – folytatódott az érvelés – lényegében a keresztény jelképek kigúnyolása, egyben gyűlöletkeltés.

A Népszava követheti a HVG-t

Könnyen megeshet, hogy nem ez lesz az AB-n az utolsó olyan ügy, amely amiatt indul, mert valamilyen, sajtóban megjelent illusztrációt kereszténygyalázásnak találnak érintettek, akik az igazságszolgáltatás útján próbálnak meg elégtételhez jutni.

Ilyen lehet a Népszava azóta elhíresült karikatúrája, amelyen a feszületre tekintő Müller Cecília országos tiszti főorvost ábrázolták ezzel a felirattal: „Alapbetegsége függőséget okozott”.

A karikatúra miatt indult perben az elsőfokú bíróság nem ítélte el az illusztrációt, ezután több egyházi elöljáró közös nyilatkozatot fogadott el. – Az egyházi közösségek vezetői kifejezésre juttatták, hogy nem nézhetjük tétlenül Isten kigúnyolását és hitünk meggyalázását – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az eljárást megindító Vejkey Imre.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője rögzítette: fellebbezni fog az elsőfokú ítélet ellen. – A szóbeli ítélethirdetésekor elhangzott, hogy a karikatúrát a társadalom többsége viccesnek találhatja, ez az általános társadalmi felfogás a kérdésben.

Az egyházak közös tiltakozása nyomán azonban az érvelés megdőlt, igenis sérti a hívő embereket a rajz – vélekedett Vejkey Imre, hozzáfűzve: szükség esetén akár a Kúriára is elmegy, s ha kell, az Alkotmánybíróságig is elviszi az ügyet.