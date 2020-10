Győrffy Miklós emléktáblát avattak a Kodolányi János Egyetemen

Életének hetvenhetedik évében, 2020 tavaszán halt meg Győrffy Miklós, Táncsics Mihály-díjas újságíró, tanszékvezető, egyetemi oktató.

Győrffy Miklós több mint harminc éven át a Magyar Rádió munkatársa volt, ahol olyan műsorokban dolgozott, mint a Krónika, a 168 Óra, a Vasárnapi Újság, a Bagoly és a Gondolat-jel, a Magyar Televízió munkatársaként pedig olyan műsorokban volt látható, mint a Stúdió, a Hírháttér, a Napzárta, a Kincsestár vagy a Szólás szabadsága. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió meghatározó egyénisége, a Kodolányi János Egyetem alapító csapatának tagja a magyar újságírásban és médiaoktatásban maradandót alkotott, amire tanítványai, pályatársai, munkatársai örökké emlékeznek.

Tiszteletére kollégái, tanítványai emléktáblát helyeztek el a mostantól az örökös tanszékvezető nevét viselő, rádió- és televízió-stúdiót magában foglaló egyetemi médiacentrum falán.

„A Kodolányi János Egyetem (akkor még főiskola) Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék felejthetetlen tanára tanítványának lenni rang volt az elmúlt negyedszázadban, büszkék voltak mindazok, akik tőle sajátíthatták el a szakma alapjait. Legfontosabb útravalóul mi, akik együtt dolgozhattunk vele, tanulhattunk tőle, a szabad gondolkodás és a szabad kérdezni akarás képességét kaptuk” - mondta el az emléktábla avatón Dr. N. Kovács Tímea tanszékvezető Győrffy Miklósra emlékezve.

„Győrffy Miklós már életében legenda volt, büszke vagyok rá, hogy nem csupán kollégák, intézményalapítók, de barátok is voltunk. Az egyetem egykori Vörösmarty Rádiójának munkatársai, egyetemista gyakornokai, diákjai örökké hálásak lesznek az útmutatásokért, amelyek elsősorban a szakmáról szóltak, ám emberségre is tanítottak Emlékét nem csupán ez az emléktábla fogja őrizni a Kodolányi János Egyetem falán, tavasszal egy emlékkonferenciát rendezünk és egy könyvet is megjelentetünk, így tisztelegve méltóképpen egyetemünk média tanszékének alapítójára, tanszékvezetőjére, rádiósok és televíziósok generációinak mesterére” – tette hozzá Dr. Szabó Péter, a KJE rektora.