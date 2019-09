Hadas Kriszta az Elviszlek magammal új évadának első vendége

Még szinte be sem szállt az autóba Hadas Kriszta, amikor már kérte a légkondit, és elmondta, hogy a változókor hőhullámokat okoz neki. D. Tóth Kriszta kérdésére azt is megosztotta, miért nem hajlandó tabuként kezelni a klimax témáját.

„Azt gondolom, hogy velem együtt ebben az országban még néhány tízezer ember klimaxol, és ezen nincs semmi szégyellnivaló. Én azért vállalnám föl, mert nem biztos, hogy a nő addig nő, ameddig menstruál, hanem utána is az, és nem feltétlenül kell kidobni a kukába. Van ez, főleg a nőkkel szemben, hogy ha elmúltál negyven, akkor vegyél egy »ásd el magad szettet«, és különben is rohadt öreg vagy, és mit keresel a képernyőn? Már ne is létezzél. És biztos azért vagy ilyen, mert már senki nem csinál veled ezt meg azt."

A riporter, akit a szakmában a legtöbben csak úgy hívnak: a Hadas, azt vallja, hogy ha ő maga őszinte, akkor a riportalanyaitól – és a világtól – is őszinteséget kap vissza. Ezt az alapelvet pedig akkor is fenntartja, amikor a házasságáról beszél. Szerinte megdöbbentő, hogy a legtöbben – főleg a közszereplők – azt mutatják magukról, hogy tökéletes házasságban élnek, aztán egyszer csak elválnak. Hadas Kriszta nem titkolja, hogy a férjével rendszeresen megküzdenek egymással. Több kemény időszakot éltek már át együtt, például azt, amikor kiderült egy genetikai vizsgálaton, hogy a születendő kisbabájuk nagyon beteg lenne. De Krisztának nem ez volt az első tragédia, amivel meg kellett küzdenie:

„Nagyon régóta settenkedik körülöttem a halál, és nagyon sok embert veszítettem el. Valószínűleg ezért is van, hogy ebbe a harsányságba menekülök, ahelyett, hogy arról mesélnék: milyen volt, amikor a karjaim közt halt meg a szerelmem. Ezzel egyrészt nem szeretnék házalni, mert van egy szint a magánéletemben, amiről én sem beszélek szívesen."

2019-ben a tévékritikusok által a „Legjobb Talkshow"-nak választott Elviszlek magammal friss epizódjában a két Kriszta egyetértett abban, hogy Hadas intenzív, nőkről, anyákról szóló műsorainak forgatása közben a riporter saját traumáit is próbálja feldolgozni.