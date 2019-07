Hamarosan indul a Cápák Hete a Discovery Channel műsorán

A Cápák Hete a televíziózás történelmének egyik legrégebb óta futó nyári eseménye, amely július 29-én harmincegyedik alkalommal tér vissza a képernyőre. A nézők augusztus 4-ig kísérhetik nyomon a cápavilág történéseit. Az ez évi Cápák Hete heti 20 órát meghaladó műsoridejével betekintést enged eme csodálatos élőlények rejtélyes világába.

A Discovery Channel folytatja együttműködését a világszinten is nagy elismertségnek örvendő tengerbiológusokkal valamint tudományos szervezetekkel, hogy egy vadonatúj, és egyben innovatív cápakutató technológiát hozzanak el a műsorba, betekintést engedve a világ legritkább cápafajainak életébe. A 2019-es Cápák Hete az óceán mélyére kalauzolja el a nézőket, kísérletet téve a “Deep Blue” nevet viselő, óriáscápa megtalálására. Az expedíció során bevetik az első drón-húzta csalit, valamint tesztelésre kerülnek a cápakutatás legizgalmasabb csúcstechnológiái is. Idén Robb Riggle utolsó merülésének is szemtanúi lehetnek a nézők, aki celeb barátaival együtt egy utolsó “cápatúrára” indul.

A nézőknek lehetőségük nyílik a digitális és közösségi média platformokon is figyelemmel kísérni a történéseket. A cápaszakértőkkel, valamint a nonprofit szervezetekkel kötött új megállapodás értelmében egy 360-as multiplatform szolgáltatja majd az élményt.

Ebben az évben az Oceana és a Discovery összefognak, hogy a globálisan évente 73 millió cápát érintő cápauszony-kereskedelem fenyegetettségében élő állatok segítségére siessenek. A Discovery emellett idén is együttműködik az Ocean Conservancy-val, hogy közös erővel megtisztítsák a strandokat, és a belföldi vízi utakat. Évente ugyanis több mint 8 millió tonna műanyag kerül az óceánba. Az Ocean világszerte azon dolgozik, hogy 2030-ra megállítsa a műanyag óceánba való áramlását, valamint szeretné megalapítani a világ legnagyobb önkéntes óceántisztító összefogását “International Coastal Cleanup” néven.