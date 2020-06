Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Akusztik hétfőn este az M2 Petőfi TV-n

A hazai zenei élet egyik meghatározó művésze érkezik hétfőn este az Akusztik színpadára, méghozzá Harcsa Veronika, aki ezúttal Gyémánt Bálinttal együtt kápráztatja el az M2 Petőfi TV nézőit. Harcsa Veronikának nem idegen már az Akusztik színpada, számtalan jó emlék köti a műsorhoz, különösen az Akusztikra készített feldolgozásokhoz:

„Egyáltalán nem könnyű jó feldolgozást játszani. Nem lehet öncélú, passzolnia kell a zenekarhoz, el kell távolodnia az eredetitől. Az Akusztik sorozat kötelező feldolgozás dala szuper apropót adott arra, hogy olyan magyar számokat is elénekeljek, amiknek egyébként nem biztos, hogy helye lett volna a jazz dalok között. A legjobb Akusztik emlékeim ezek, amikor például a PASO-val énekeltem a Cicadalt, vagy Sütő Marcival a Jégszívet. Az is jó emlék, amikor a régi quartettemmel az Akusztik felvételére kitaláltuk, hogy a koncert legvégén, a ráadásdalban a kinyomtatott számsorrendeket a ritmusszekció perkusszívan összetépkedi, ezzel adva a ritmust. Ez ezután sokáig a koncertzáró rituálénkká vált ”– fejtette ki az énekesnő, majd azt is elárulta, hogy mivel készülnek Gyémánt Bálinttal ezúttal: - „Igyekeztünk a közös repertoárunkból olyan dalokat megmutatni, amik egyrészt hűek a mostani hangzásunkhoz, másrészt az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió közönségének sem hatnak túl idegenül. Külön öröm volt, hogy eljátszhattuk Jónás Vera dalát feldolgozásként. Ő egy olyan figurája a mai könnyűzenei szcénának, akit bármeddig tudnék hallgatni.”

Az Akusztikra Lukács Miklós, cimbalomművészt hívták vendégül. Vajon miként fér meg egymással a hagyományos népi hangszer és a jazz zene?

„Lukács Miklós kivételes zenei kvalitású muzsikus. Nekem nagyon régi álmom vált valóra azzal, hogy megoszthattuk Vele a színpadot. A jazz a pillanat művészete, így bármivel képes fuzionálni, minden lehet rá hatással. Ízléssel és megfelelő attitűddel, talán nincs is, ami ne passzolna bele, Miklós pedig kétségkívül csodálatosan illeszkedett a duó hangzásába” – fejtette ki Gyémánt Bálint.

A Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Akusztik 2020. június 28-án 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később június 29-én hétfőn, 22:10-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.