Határozatlan időre leáll a Keresztanyu és a Barátok közt forgatása

Bizonytalan időre leáll a Keresztanyu forgatása, mert a sorozat egyik közreműködőjének környezetében COVID pozitív személyt találtak - írja a csatorna közleménye. A lehetséges fertőzés elkerülése érdekében a gyártó azonnal megkezdte a sorozat tagjainak PCR tesztelését és a helyiségek fertőtlenítését.

Ugyanígy jár el a Barátok közt is, ahol az előző leállás negatív tesztjei után megkezdődött a munka, de sajnálatosan most újabb megbetegedés történt, így ismét le kell állítani a forgatást. Itt is megkezdik a közreműködők tesztelését és a helyiségek fertőtlenítését. Mindkét sorozat forgatása a gyártó által bevezetett szigorú egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett zajlik. Amennyiben minden közreműködő negatív PCR teszttel rendelkezik, a forgatások folytatódnak. A Barátok közt képernyőn való jelenlétét a leállás nem befolyásolja. A nézők a sorozat premier epizódjait minden hétköznap 17:05 és 22:20 órakor láthatják az RTL Klubon.