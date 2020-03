Hazai énekesek otthonába látogat el a Sláger FM

Naponta újabb és újabb videointerjúval jelentkezik a 95.8 Sláger FM, amely saját csatornát indított a legnagyobb videomegosztó oldalon, 'Maradj otthon' elnevezéssel. A videointerjúkban – melyet Pordán Petra műsorvezető készít – a hazai zenei élet képviselőit szólaltatják meg otthoni önkéntes karanténjukból. A rádió ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt – aki csak teheti – maradjon otthon, így lassítva a járvány terjedését.

„Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kialakult járványügyi helyzetben továbbra is változatlan formában és színvonalon biztosítsuk a legnagyobb slágereket hallgatóink számára. Elérhetőségeink – telefon, Viber, Facebook, Instagram – változatlanul élnek, ahogy weboldalunk és applikációnk is. Emellett tovább növeltük videos tartalmaink, melyek a rádió Youtube csatornáján érhetőek el. Itt indítottuk el 'Maradj otthon' csatornánk, ahol a hazai zenei élet előadóit, képviselőit szólaltatjuk meg, otthonaikban, videointerjú formájában. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet az otthonmaradás fontosságára, melyet az előadók, zenészek jelentős része is követ" – mondta Ürge Dezső, a Sláger FM vezérigazgatója.

A 'Maradj otthon' beszélgetései a YouTube-on érhetőek el: