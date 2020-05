Hírek szerint Gát György távozhatott a TV2 Mintaapák című sorozatától

Másfél hete jelentették be, hogy tervezik a felvételek újrakezdését és új showrunner is csatlakozott a sorozathoz, Gát György személyében. A SorozatWiki információi szerint viszont Gát György másfél hét után már távozik is a Mintaapák stábjából. Úgy tudják, hogy az utódja, az új kreatív felelős személye még nincs meg a csatornánál. A felvételek újraindításáról egyelőre továbbra se hallani biztos időpontokat.

A hírrel kapcsolatban az Index megkereste a TV2 Csoport Sajtóosztályát, ahol a hírt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták.