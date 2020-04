Indul a Feleségek luxuskivitelben új évada!

A Feleségek luxuskivitelben reality ezúttal négy, de a megszokottnál hosszabb, mintegy 90 perces epizódban mutatja majd be a szereplők mindennapjait hétfőnként. Az új évadban viszontláthatjuk az ismerős feleségeket, Csősz Boglárkát, Yvonne Dedericket, Köllő Babettet, Polgár Tündét és Vasvári Vivient, de két új szereplővel, Molnár Nikolettel és Nagy Noémivel is megismerkedhetünk, akik mindketten tervezőként és üzletasszonyként tevékenykednek a divat világában.

Hét erős akaratú nő gyakran nehezen fér meg egymást mellett, így most is számíthatunk összetűzésekre – mi több, Molnár Nini és Nagy Noémi már az első epizódban felkeverik az állóvizet –, de a botrány mellett most más is hangsúlyos szerepet kap: az utolsó rész a forgatási időszak végén kialakult egészségügyi helyzetre reflektálva a társadalmi felelősségávállalást helyezi előtérbe, hiszen annak ellenére, hogy a reality első sorban a szereplők konfliktusokban gazdag pillanatait mutatja be, fontos kiemelni, hogy a hölgyeknek státuszuknak köszönhetően lehetőségük van arra, hogy rengeteg rászorulót és jótékonysági kezdeményezést támogassanak – ezzel pedig élnek is.

Mi várható az új évadban? Bogiék nagyon komoly döntés előtt állnak, ugyanis férjével a családalapítást fontolgatják, míg Vivi a válásán próbálja túltenni magát, amiben új szerelme, Zsigmond támogatja. Babett, mindenki bizalmasa új szakmai kihívásokat keres, miközben Yvonne, az örök nyughatatlan üzletasszony 25 év után a válás mellett dönt, és minden erejével az újrakezdésre koncentrál. A Polgár családban is nagy változás közeleg, hiszen Dani egyetemre megy, és a világ bármely pontja szóba jöhet. Az amúgy sem szokványos mindennapokat felforgatja Nini és Noémi érkezése, beilleszkedésük közel sem konfliktusmentes, hiszen a hölgyek valódi riválisai egymásnak.

Feleségek luxuskivitelben 3. évad országos premier: április 20-tól hétfőnként 21:00-kor a VIASAT3-on