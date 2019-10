Indul a női kézilabda Bajnokok Ligája

A Fradi szombaton, a Győr vasárnap indítja el a sorozatot. A női kézilabda BL-t az idén is a Sport TV közvetíti.

A Bajnokok Ligája első csoportköre pénteken indul, a négyes csoportokban az FTC-nek és a Győrnek is hat-hat mérkőzése lesz az ősszel. A Fradi szombaton az előző kiírásban a Final4-ba jutó norvég Vipers Kristiansand ellen kezdi meg szereplését (Sport1, 18:45), míg a Győr vasárnap a Sävehof csapatát fogadja az Audi Arénában (Sport1, 16:30).

Nem vitás, hogy a Győr az első számú esélyes, nem véletlen, hogy az elmúlt három kiírást megnyerte a magyar csapat. Voltak változások a keretben, de egyértelműen a Győr játékosai a legtapasztaltabbak. Nycke Groot, Nora Mörk és Tomori Zsuzsanna ugyan távozott, de BL-győztesek, Európa- és olimpiai bajnokok érkeztek nyáron Győrbe Katarina Bulatovics, Beatrice Edwige, Estelle Nze Minko és Amanda Kurtovic személyében, továbbá az egyik legjobb hazai szélső, Faluvégi Dorottya is csatlakozott a kerethez. A vezetőedzőként második szezonját kezdő Danyi Gábornak ezeket a világsztárokat kell beépítenie abba a csapatba, amelyben egyedülálló módon két ötszörös BL-győztes is szerepel: Görbicz Anita és Eduarda Amorim - írják.

A Sport TV a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is élőben közvetít minden magyar érdekeltségű meccset a Bajnokok Ligájából, és a Kezeket fel!, valamint a Harmadik Félidő című műsorban is kiemelten foglalkozik a Fradival, illetve a Győrrel is.