Ingyenes prémium csatornákkal segít a UPC

A UPC Direct a kialakult helyzetben szeretné kellemessebbé tenné az otthon töltött időt, ezért 2020.március 17-től minden előfizetője számára kinyitja a FilmBox Pak-ot, illetve a kínálatában szereplő összes gyerekcsatornát. Ezen csatornák egy része a UPC Direct Now digitális alkalmazásban is követhető.

A FilmBox Pak többek között négy FilmBox mozicsatornát tartalmaz, melyek változatos tartalmakat kínálnak az egész családnak, így mindenki talál magának kedvére való programot az otthon töltött hosszú napokon is. A csatornákon a nézők díjnyertes alkotásokat, híres hollywoodi filmeket nézhetnek meg reklámmegszakítások nélkül.

A gyerekek sem maradnak program nélkül: a UPC Direct kínálatában szereplő különböző korosztályoknak szóló gyermekműsorokat sugárzó csatornák reggeltől estig érdekes programokat, rajz- és animációs filmeket kínálnak a család fiatalabb tagjainak.

A megnyitott csatornák közül több elérhető a UPC Direct Now alkalmazáson keresztül is, így a családban mindenki követheti a kedvenc műsorát – akár egy időben több eszközön is.

Az alábbi csatornák válnak elérhetővé minden UPC Direct előfizető számára 2020. március 17-től:

FilmBoxPak

FilmBox Plus

FilmBoxFamily

FilmBox Premium

FilmBox Extra HD

FightBox

DokuBox

Gyerekeknek szóló csatornák: