Instasztorik segítségével is lehet szavazni az idei MTV VMA-n

Vasárnapig még bárki szavazhat az MTV Music Video Awards négy kategóriájának jelöltjeire a világ bármely pontjáról. Az új kategóriákat is felvonultató díjátadót augusztus 26-án tartják Newarkban.

Az MTV VMA keretében idén először a rajongók lehetőséget kaptak Instagram-sztorikon keresztül szavazni olyan új kategóriákban, mint például ’Legjobb formáció’, ’Leginspirálóbb dal’ és ’A nyár dala’, de emellett természetesen a már jól ismert kategóriákban úgyszintén le lehetett adni a voksokat. Vasárnap estig még négy kategóriában él a szavazás.

16 év után újra a VMA színpadára lép a zenei ikon Missy Elliot, aki átveheti majd a Michael Jackson Video Vanguard díjat. A zenecsatornának köszönhetően augusztus 24-25-én a rajongók tisztelegnek majd pályafutása előtt, az ünneplést pedig egy pop-up múzeum esemény fogja megkoronázni New Yorkban.

A rapper és énekesnő mellett más különlegességeket is tartogat az MTV: több mint 10 év után a Jonas Brothers újra készül a VMA-re, a Fifth Harmonyból ismert Normani pedig Khalid közreműködésével elkészült szóló dalával, a „Love Lies”-zal debütál. Shawn Mendes Camila Cabelloval énekli majd élőben a „Senorita”-t. A már említett előadókon kívül fellép Taylor Swift, Big Sean, H.E.R., A$AP Ferg és még sokan mások.