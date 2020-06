Sajdik Ferenc, Rónai Egon, Bakos Piroska, Bánó András, Lábady István, Iain Lindsay, Sztaniszláv András és megannyi érdekes írás a magazin legújabb számában, amelyet digitálisan lapozható formába öntöttünk, hogy mindenki szabadon lapozgathassa.

Közel kilencven éve nem sikerült érdekességet találni a saját arcában, míg a pesti utca a témák kifogyhatatlan tárhelye Sajdik Ferenc szerint. A karikaturista a Ludas Matyinál kezdte pályafutását, egyszer majdnem közös cellába került Árkus Józseffel, a Főkukac életét pedig ő mentette meg, az azt horogra tűző Csukás Istvántól.

Sajdik Ferenc

A legendával készült interjúnkat saját karikatúráival illusztrálta Gombóc Artúr szülőatyja.

Az elektronikus könyvpiac közel egy évtizede növekszik csendesen a háttérben, azonban a közelmúltban lezajló folyamatok, és a rövid idő alatt digitálisba forduló világ ismét ráirányították a reflektort erre a szegmensre, amely nem csak hazánkban erősödik fokozott mértékben, de világszinten is többmilliárdos éves bevételt produkál. Cikkünkben az e-könyvek piacának jellemzőivel foglalkoztunk.

Rónai Egon (Fotó: Soós Bertalan)

– mondja Rónai Egon, aki ajándéknak tartja az élettől, hogy soha nem kellett olyan felkérésnek eleget tennie, amelyet ne szeretett volna elvállalni. Pedig sok szerepkörben kipróbálta magát. Rónai Egon az édesapjához fűződő viszonyáról, megosztó személyiségéről, az ATV-ről mint objektív hírforrásról és arról beszélt, hogyan lehet a tematikusan felépített gondolatok világában valódi újságírást folytatni.

Bakos Piroska (Fotó: Soós Bertalan)

– mondja Bakos Piroska, aki legújabb kihívását a MOL kommunikációs vezetőjeként találta meg.

Üzleti konferenciák Zoom-on, munkacsoportok Facebook-on, megosztott vakációs képek az Instagramon – a szociális és szakmai életünk jelentős része mára átköltözött a világhálóra. Lassan több időt töltünk a különböző közösségi média felületeken, mint amennyit alszunk – legalábbis erre mutat a Data Reportal social media használatról szóló felmérése, amelyet részletesen is bemutatunk a cikkünkben.

Bánó András (Fotó: Egry Tamás)

– mondja Bánó András, akit egész pályafutása során leginkább az új dolgok izgatták: nevéhez fűződik a sportösszefoglalók megújítása, majd kitalálta, hogy hírműsort párban és állva is lehet vezetni. Ha ő nincs, Egyenleg és Objektív sincs. Ő adta az első tévés bemutatkozási lehetőséget a mai televíziós generáció több neves tagjának. Legalább háromszor szervezett maga köré profi csapatot, és legalább ennyi alkalommal kellett felállnia az őt ért mélyütésekből is. Mint Bánó András mondja: az Egyenleg-ügy után a többi már szinte semmiség volt.

Merre tart a magyar e-kereskedelem? Az elmúlt hetekben az e-kereskedelem gyakran került fókuszba. Sokan a járvány nagy nyerteseinek nevezik az ágazatot, mivel az otthon rekedt tömegek igényeit a webshopok szolgálták ki. Még azok az offline kereskedők is kénytelenek voltak online üzletet nyitni, akik eddig nem is gondolkoztak ezen. De vajon ezek a most kialakult szokások tartósak lesznek? Hosszú távon is fellendíti a kereskedelmet a járványügyi helyzet? Schmidt Zoltánt, a Kosárérték.hu főszerkesztőjét kérdeztük az e-kereskedelem jelenjéről és jövőjéről.

Lábady István

– mondja Lábady István, aki számára mindig fontos volt, hogy feszegesse a határokat. Legfőbb célja, hogy minden alkalommal, amikor kamerát vesz a kezébe, a tőle telhető legtöbbet hozza ki magából, még az alkalmazott munkáiban is törekszik a saját kritériumainak megfelelni.

Iain Lindsay (Fotó: Mészáros Dia)

Iain Lindsay, Nagy Britannia magyarországi nagykövete visszavonul a diplomáciától, és a versenyszférában folytatja a pályafutását. Diplomata karrierje záróakkordjaként hazánkban töltött négy évet, amihez meg kellett tanulnia magyarul - szerinte ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a minket körülvevő szláv tengerben megértse a magyarság különcségének lényegét. Meggyes rétesről, Petőfiről, és a Fény utcai Piacról is beszélt a nagykövet, aki elárulta, mit visz magában hazánkból.

Gyermekvédelem a koronavírusjárvány közben és után. Mik az izoláció hatásai a gyermekekre nézve? Lassan teljesen véget ér a bezártság korszaka és a gyermekek újra játszhatnak a szabadban. De vajon min múlik, hogy ki milyen mentális és lelkiállapotban hagyja el a lakását? Egyáltalán mi történt ebben az időszakban – több volt a gyermekeket ért támadás az interneten? A Kék-vonal alapítvánnyal a gyermekek bezártsággal kapcsolatos érzéseiről, a videójátékok és a megnövekedett képernyőidő hatásairól beszélgettünk.

Sztaniszláv András

Különleges körülmények között töltötte Sztaniszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke elnökségének első hat hónapját. Nem csak a koronavírus-járvány állította váratlan kihívások elé a szervezetet és a szakmát, számtalan új helyzettel kellett megbirkóznia ebben az időszakban az egész világnak, amely komoly nyomot hagyott a gazdaságon is. Interjúnkban erről beszélgettünk vele.

„Az Onlife megteremtette a konferenciák új korszakát”

Az Onlife Üzleti Konferencia kísérlet volt arra nézve, hogy a hagyományos konferenciaélményt át lehet-e menteni az online térbe. A résztvevők véleménye szerint egyértelműen igen. A Médiapiac Onlife-melléklete is egy kísérlet: arra, hogy egy-egy izgalmas témát kiragadva felvillantsuk, miért is volt korszakalkotó a 64 stúdióminőségű előadást felvonultató esemény. Szó lesz többek között kollektív burnoutról és onlife marketingszemüvegről, a posztfaktuális világban való boldogulásról és marketingtranszformációról, de arról is, mitől lesz piacvezető a kommunikációnk. Lapozz bele a szemed előtt zajló történelembe!