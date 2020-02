Január elején érkezett a hír, mely szerint az A+E Networks Magyarországon is elindítja a History2 tévécsatornát. A Médiapiac arról kérdezte Izabella Wiley-t, a társaság közép- és kelet-európai részlegének ügyvezető igazgatóját, hogy miért látták szükségesnek a History mellett a History2 elindítását a magyar piacon, illetve, hogy a lineáris vagy az on-demand szolgáltatásban látják a jövőt.

Miért látták szükségesnek a History mellett a History2 elindítását a magyar piacon?

A Magyar Telekommal kötött új együttműködésünknek köszönhetően a HISTORY2 csatornával kiválóan ki tudjuk egészíteni a már jól ismert HISTORY csatornát. A HISTORY2 lebilincselő műsorai Európa-szerte egyre népszerűbbek a nézők és a szolgáltatók körében. A csatorna egyedülálló tartalmat kínál, és jelenleg nincs Magyarországon hasonló tartalmat nyújtó versenytársa. Itt egy helyen van a történelem, a tudomány és a popkultúra. Provokatív kérdéseket teszünk fel a civilizáció és az emberiség nagy eseményeivel kapcsolatban.

A csatorna nagyon népszerű Lengyelországban, Skandináviában és az Egyesült Királyságban, és reményeink szerint más közép-európai országokban is hamarosan elérhető lesz. A HISTORY2-t 2014-ben indítottuk el Európában, és azóta kialakult egy stabil, 15 milliós néző közönsége a kontinensen, ami világszinten eléri a 45 milliót is.

Testvércsatornája, a HISTORY jelentős piaci részesedésre tett szert Magyarországon az elmúlt 12 hónap folyamán, a HISTORY2 lokalizált műsora pedig még több lehetőséget teremt a nézők számára, hogy bepillantsanak a világ legizgalmasabb rejtélyei mögé. Az első nézettségi számokat tekintve úgy tűnik, igazunk volt.

A bejelentés kapcsán azt mondták, „a HISTORY jelentős piaci részesedésre tett szert Magyarországon az elmúlt 12 hónap folyamán”. Mit jelent ez számokban?

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kevesebb, mint három év alatt – amióta mi felelünk a közép-európai régióért – a HISTORY bejutott a top 3 szórakoztató és ismeretterjesztő csatorna közé. Alig két évvel ezelőtt a magyar nézők átlagosan napi fél órát nézték a HISTORY-t, és büszkén mondhatjuk, hogy ma ennek majdnem a kétszeresét töltik a csatornánkkal. A 2019-es év volt az eddigi legjobb évünk, 0,76%-os közönségaránnyal a kereskedelmi célcsoportban, mindezt egy olyan piaci környezetben, amikor a lineáris tévézés visszaszorulóban van, és a médiavállalatok csökkentik a tartalom előállításra szánt pénzt. Közel 2 millió magyar nézőt tudtunk elérni, ami azt mutatja, hogy egy érdekes szórakoztató ismeretterjesztő csatornával szép nézőközönséget lehet elérni.

Milyen helyet foglal el jelenleg a HISTORY csatorna a portfólión belül, illetve miben különbözik a konkurencia hasonló tartalmakat kínáló csatornáitól?

A HISTORY azoknak a csak itt látható műsorformátumoknak köszönheti a népszerűségét, ami bátran kiterjesztik az ismeretterjesztés határait a szórakoztatás felé. A történelem élő dolog, nap mint nap történelmi események tanúi vagyunk. A HISTORY csatornánál mi ezeket a történeteket próbáljuk közvetíteni modern technológiát és nyelvezetet használva.

Az összeesküvés-elméletek emblematikus részei a csatorna DNS-ének – vezető műsorunk, az Ősi idegenek, számtalan vitát és néhány legendás mémet generált a 14 évad során. Nagyon sokat lehet tanulni a műsorból a régi korok technológiájáról és műveltségéről, függetlenül attól, hogy az ember elhiszi-e az erre ráépülő, földönkívüliekkel kapcsolatos tartalmat. De ahogy az amerikai katonaság által nyilvánosságra hozott adatokból megtudhattuk, rengeteg olyan ismeretlen dolog van a világon, amit nem tudunk megnevezni és imádjuk azokat a teóriákat, amik közelebb visznek minket az igazsághoz. Kincskereső műsoraink, mint az Oak island átka, szintén védjegyei a HISTORY-nak, csakúgy, mint a drámai reality versenyek, mint a Tűzben edzett és az MMA páncélban, amelyek hús-vér emberekkel: kovácsokkal és modern kori lovagokkal teszik élővé a történelmet.

Tűzben edzett

Milyen más csatornák tartoznak jelenleg az A+E Networks portfóliójába? Mi a HISTORY szerepe a portfólióban?

Az idén 25 éves HISTORY-nak van a legkiterjedtebb terjesztési hálózata a régióban. Nagyon sok pénzt fektetünk abba, hogy minőségi szórakoztató ismeretterjesztő tartalmat hozzunk létre a férfi célközönség számára, és a csatorna ezért mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközileg sikeres. Lengyelországban 5%-os növekedést értünk el 2019-ben, Romániában magabiztosan tartjuk az első helyet a szórakoztató és ismeretterjesztő csatornák között. Egy másik nagyon erős márkánk a Crime+Investigation (CI). A krimi műfaj nagyon népszerű mostanában, és a CI egy olyan lineáris csatorna, ami ilyen történeteket mutat be újszerűen és innovatívan. Elengedhetetlen az is, hogy helyi elemeket is tartalmazzon vagy a lineáris tartalom, vagy a közösségimédia-tartalom. Nagyon nagy sikereket értünk el Lengyelországban a helyi tartalmakkal, személyiségekkel és helyi szakértők bevonásával. Ez 48%-os növekedést jelentett (YOY) így 2019 a legjobb évünk lett. Dolgozunk a csatorna lokalizációján azokban az országokban, ahol már elérhető és reményeink szerint a régió több piacán, így Magyarországon is sikerül majd bevezetnünk. Lengyelországban a Lifetime csatornával is jelen vagyunk, ami egy olyan női életmód- és mozicsatorna, ami 25 éve készít izgalmas reality műsorokat és díjnyertes filmeket.

Mely terület erősödését prognosztizálják globális, illetve lokális szinten?

A rövid válaszom: az SVOD csatornák.

Izabella Wiley

Tervezik, hogy a közeli jövőben az A+E Networks portfóliójába tartozó, a magyar közönség számára még nem elérhető csatornákat indítsanak Magyarországon?

Most, hogy elindítottuk a HISTORY2-t, mindenképp szeretnénk, ha bővülne a terjesztése. Az állhírek, a propaganda és a gyors szórakoztatás világában a csatorna mélyebb és tartalmasabb tudást kínál. A partnereink számára érdekes terméknek gondoljuk, ezért néhány pozitív bejelentést várunk a következő hónapokban.

Mindig nyitottak vagyunk új lehetőségekre – a Crime+Investigation az egyik csatorna, amire nagyon büszkék vagyunk. Jelenleg 12 közép-kelet-európai országban van jelen, mint például Lengyelország, Románia, Bulgária, Csehország és Szerbia, és mi elképesztő növekedési lehetőséget látunk a csatornában.

Mi jellemzi az A+E Networks globális tartalmi stratégiáját 2020-ban, és ahhoz képest mennyiben tér el a régiós, köztük a magyar tartalmi stratégia?

Nagyon sikeresek voltak a rövid videótartalmaink, mint például Farkas Bertalannal készített interjú az űrutazásról, vagy a magyar lovagok viadala, ami elfelejtett középkori technikákat keltett életre, és a nézőink hallhatták Gera Zoltán és Pindroch Csaba Jézussal kapcsolatos gondolatait is. Ezek a témák a HISTORY Holdra szállás: Az elveszett felvételek, az MMA páncélban és az Ismertem Jézust című műsorokhoz kapcsolódtak.

Ha azon közép-európai országokat nézzük, ahol a csatornáikkal jelen vannak, milyen tartalmi különbségeket azonosíthatunk?

Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a magyar, a román, a cseh, a szerb, a horvát vagy a bolgár nézőknek tetsszen az ajánlatunk, helyivé kell tennünk minden országban. Nincs olyan, hogy közép-kelet-európai néző. Ami eredményesen, az az, hogy nemzetközi anyagokat használunk, és helyi relevanciájúvá tesszük.

A lineáris vagy az on-demand szolgáltatásban látják a jövőt?

A lineáris és az on-demand nézők kiegészítik egymást, más közönséget érünk el a kétféle szolgáltatással. A Netflix-szel való együttműködésünk Nagy Britanniában az I Am a Killer című, valós történeten alapuló krimisorozattal mindkét közönség számára működött. A HISTORY Play folyamatosan terjeszkedik, már Nagy Britanniában, Írországban, Németországban, Ausztriában és Svájcban is elérhető, és további növekedés várható Közép-Európa felé. A HISTORY Play nagyszerű lehetőséget teremt arra, hogy új nézőket érjünk el a tartalmainkkal; pláne a fiatalabb generációt, akik imádnak egyszerre megnézni egész sorozatokat és bármikor, bárhol hozzáférni a tartalmakhoz. Ugyanezeket a tendenciákat látjuk a kábelszolgáltató partnereink VOD adataiból. Ez egy kiegészítő szolgáltatás a lineáris csatorna mellé, ami megkönnyíti az átállást egyikről a másikra. Folyamatosan egyeztetünk a kábelszolgáltató partnereinkkel egész Európában, és ha a piac nagysága elég nagy egy adott országban, akkor bevezetjük a szolgáltatatást. De csak azért nem fogjuk bevezetni őket, hogy elmondhassuk magunkról, hogy már X országban bevezetettük. Pénzügyileg indokoltnak kell lennie, és ezt fogjuk vizsgálni a következő hónapokban.

Milyen műsorokra számíthat a magyar néző 2020-ban a két csatornán?

Minden hónapban 20-60 óra új programmal jelentkezünk, így tavasszal 240 óra magyar nyelvű premiert mutatunk be a nézőknek. Ezek, többek között: az Ételek, amelyek megváltoztatták a világot, ami olyan márkák alapítóit mutatja be, mint a McDonald’s, a Heinz vagy a Mars; az Elképesztő rejtélyek William Shatnerrel, a Star Trek legendájával, aki a világ legnagyobb relytéjeiről mesél; a Leonardo DiCaprio produceri közreműködésével készült Grant című sorozat, amely egy háborúellenes katonáról szól; valamint a Washington című minisorozat, a Pulitzer-díjas Doris Goodwin alkotása, amely tavaly Romániában forgott, és egy olyan férfiről szól, aki az Egyesült Államok első királya lehetett volna, de inkább az elnöki tisztséget választotta.

Melyek az ön kedvenc csatornái a portfolióból? Mit néz szívesen?

Nagyon szeretem a Hajsza a balti arany után című sorozatot, ami tavaly debütált és a második évadot még idén bemutatjuk. Ez egy szórakoztató műsor, ahol betekinthetünk a virágzó lengyel borostán-iparban dolgozó emberek életébe. Érdekes megtudni, hogy milyen nehéz a munkájuk – legyen szó a jeges tengerek kutatásáról, vagy az ékszerészekkel való alkudozásról több ezer eurós összegekről. Annak ellenére, hogy a borostyánnak komoly hagyományai vannak, és jelenleg is fontos szerepe van Európában, nem sokat tudtam róla.