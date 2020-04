James Bond filmek egész áprilisban a Mozi+-on és a Moziverzumon

A Mozi+-on április 4-én, az 1995-ben bemutatott Aranyszem nyitja a sort Pierce Brosnan-nel. Ezt követően, április 5-én és 11-én szintén Pierce Brosnan főszereplésével jönnek A holnap markában és A világ nem elég című mozik. Majd Daniel Craig-gel látható lesz például április 19-én A Quantum csendje, április 25-én a Skyfall és április 26-án a 007 Spectre: A Fantom visszatér is.

A Moziverzumon, a TV2 Csoport prémium filmcsatornáján április 6-án a Dr. No-val kezdődik az egész hónapon át tartó mozizás. A Dr. No, amelynek főszerepében Sean Connery látható, 1962-ben készült a James Bond sorozat legelső részeként. Szintén az Oscar-díjas skót színésszel jön április 7-én és 27-én az Oroszországból szeretettel és a Soha ne mondd, hogy soha. Roger Moore filmjei közül is válogathatnak a nézők, április 17-én kerül képernyőre például az Élni és halni hagyni, majd április 20-án érkezik Az aranypisztolyos férfi. Roger Moore összesen hét alkalommal formálta meg a legendás figurát, utolsó Bond-filmjét, a Halálvágtát április 28-án láthatják majd a Moziverzum nézői.