Január 15-ig szavazhatnak arra, kik legyenek a Média a Családért-díj közönségdíjasai

A MÉDIA A CSALÁDÉRT-DÍJ

A díj célja, hogy a család – örömeivel és gondjaival együtt – ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a valódi életben. Nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televízió-műsorokat, online tartalmakat jutalmazunk, amelyek a fenti témát magas szakmai színvonalon jelenítik meg, és céljuk nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem az, hogy információt, erőt, segítséget adjanak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, családtervezéshez, a problémák megoldásához, a családban való boldog élethez. A díj létrehozásakor a magyar médiában kevés figyelmet kapott a család, mára viszont gyakran maga a média az, amely különböző ideológiákkal megerősítve támadja a család hagyományos fogalmát. Ezért fontos ma is, hogy díjazzuk azt az újságírót, aki a család témában értékközpontú, a családot erősítő, szakmailag igényes, problémamegoldó anyagot hoz nyilvánosságra, és ezzel sok olvasót elgondolkoztat.

A díjra jelölt munkák között kiemelt téma a párkapcsolati elköteleződés, a házasságok megóvása, a válás megelőzése, a jól működő családok „titka”, a gyermekvállalás, az örökbefogadás, a generációk sikeres együttélése, a gyermeknevelés, a családok társadalmi szerepe. A szakmai díj odaítélésekor kiemelt szempont, hogy a cikk vagy műsor a kívánt célcsoportot meg tudta-e szólítani, illetve sikerült-e eljuttatnia a fontos üzenetet olyan korosztályokhoz és olyan értékrendű emberekhez is, akik a családbarát szemlélettel ritkábban találkoznak, illetve kevésbé tartják fontosnak.

A KÜLHONI MÉDIA A CSALÁDÉRT-DÍJ

A Média a Családért Alapítvány 2016-ban a határon túlra is kiterjesztette tevékenységét. Fontos a magyarul publikáló, családokkal is foglalkozó újságírók tevékenysége a határon túl is. Fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, segítsük egymás munkáját. Egy ilyen díj ezt a figyelmet és törődést jelentheti határon túl élő kollégáink számára.

A jelöltek munkái a kepmas.hu oldalon december 1-től január 10-ig megtekinthetők, sőt szavazni is lehet a pálymunkákra.

Minden szavazó megkapja a Képmás magazin februári, digitális lapszámát, 10 szavazó Képmás-csomagot, 10 szavazó pedig éves Képmás magazin előfizetést nyer. A közönségdíjas újságíró a Kolping Hotel vendégszeretetét élvezheti családjával 2021-ben.

A MÉDIA A CSALÁDÉRT-DÍJ 2020-RA JELÖLT ÚJSÁGÍRÓK

A magzat elvesztése | Mohácsi Edit, Kossuth Rádió, Vendég a háznál

Státusza: egyszülős család | Koronczay Lilla, Nők Lapja

Nagytesó született – így várta az öccse érkezését a vb-győztes Lőrincz Tamás kislánya | Mohay Bence, M4 Sport

A pornóipar fogyasztóvá szeretné nevelni gyermekeinket! I. | Raj-Czefernek Léna, Családháló

„Ha maguk vakok, nem kutyát kéne inkább nevelniük gyerek helyett?” | Cseri Péter, 24.hu

Féltem a haláltól… Aztán közelebb mentem | Szendéné Kiss Nóra, MiDio.hu

Könnyek árja | Dömötör Ágnes, Gyereklélek

Hétköznapi Herkulesek | Pór Attila, Nők Lapja

Pataki Zita: „Egy ilyen próbatételt is túl tud élni egy szeretetteljes házasság | Ivanova Daniela, csalad.hu

Túlgondolt gyermeknevelés a 21. században – Avagy hogyan jussunk levegőhöz szülőként az információk áradatában? | Széles-Horváth Anna, Pszichoforyou.hu

Anyaméh gyümölcse jutalom | Bodó Mária, Duna TV, Isten kezében

Gyermekáldásra várva | Erhardt Ágoston, Duna TV, Új nemzedék

A KÜLHONI MÉDIA A CSALÁDÉRT-DÍJ 2020-RA JELÖLT ÚJSÁGÍRÓK

Látássérült mindennapok | D. Balázs Ildikó, liget.ro

120 centről a világ | Gereöffy Andrea, Nőileg

Döntés, elköteleződés, hűség | Bozsoki Valéria, Magyar Szó

Ásó, kapa, nagyharang | B. Vida Júlia, Ma7.sk

Otthonoktatás kreatívan – segíteni egymáson és segítséget kérni | Péter Beáta, liget.ro

Gyermek a pályán, szülő a lelátón | D. Balázs Ildikó, Székelyhon

Bérelt méhek drága áron | Magyar Tímea, Kárpáti Igaz Szó

Megtalálni a jót minden élethelyzetben | Polyák Hajnalka, Magyar Szó

Akkor van rend a világban… | Horváth Szomolai Andrea, Magyar7

Szex és kommunikáció – Megy ez neked? | Asztalos Ágnes, Nőileg

Kavics a tóban – Elveszített magzatok és kisbabák | Gruik Zsuzsa, Magyar Szó

Bánhegyi István András, a tízéves zseni | Bartók Csaba, Ma7.sk