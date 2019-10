John Green regényének adaptációja az HBO GO-n!

Az Alaska nyomában című könyvből 8 részes minisorozat készült, amely október 19-én lesz elérhető az HBO GO-n, az HBO csatornán pedig november 1-jén 20 órakor kerül adásba.

A minisorozat John Green azonos című regénye alapján készült. Főhőse Miles „Pufi” Halter (Charlie Plummer), aki bentlakásos iskolába megy, hogy hasznos élettapasztalatokat szerezzen. Beleszeret Alaska Youngba (Kristine Froseth) és szert tesz számos jó barátra, de egy váratlan tragédia következik be, ami után Miles és barátai együtt próbálják meg feldolgozni a történteket.

A sorozatban főszerepeiben Kristine Froseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton és Jordan Connor látható. Mellettük Ron Cephas Jones (Rólunk szól) és Timothy Simons (Az alelnök) is felbukkan.

A díjnyertes, műfajteremtő Alaska nyomában John Green bemutatkozó regénye volt, azé a bestseller-szerzőé, aki a Teknősök végtelen sora és a Csillagainkban a hiba című regényeket is írta. A 2005-ben megjelent, több millió példányban eladott könyv felkerült a New York Times és a USA Today bestseller-listájára, beválogatták a Los Angeles Times könyvdíjának jelöltjei közé, és felkerült a TIME magazin „Minden idők 100 legjobb ifjúsági regénye” listájára is. Green megkapta érte az Amerikai Könyvtárak Egyesületének Michael L. Printz-díját, emellett az Alaska nyomában bizonyult Amerika egyik legkedveltebb regényének is abban az országos kutatásban, amelyet a PBS „A legnagyobb amerikai olvasmányok” elnevezésű kezdeményezése keretében készítettek. A sorozat alapjául szolgáló regény a Gabo Kiadó gondozásában jelenik meg újra a napokban.