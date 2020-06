Jótékonysági koncert és tengernyi híresség az MTV-n

A Global Goal: Unite for Our Future – The Concert nemzetközileg sugárzott és digitálisan közvetített show műsor, melynek célja rávilágítani a COVID-19 világjárvány aránytalan hatásaira – gondolva a színesbőrű, létminimum alatt élő vagy diszkriminációt elszenvedő társadalmi csoportokra. A közvetítés június 28-án, éjfélkor, vasárnapról hétfőre virradóan kezdődik a magyar MTV-n magyar felirattal, az ismétlés pedig június 29-én, hétfőn reggel 08:00 órakor várható a zenecsatornán. A házigazda Dwayne Johnson lesz, a koncerten többek közt olyan előadók lépnek fel, mint a Coldplay, J Balvin, Justin Bieber, Miley Cyrus, Shakira, Usher és még sokan mások. Az eseményen továbbá olyan sztárok megjelenésére is lehet számítani, mint Chris Rock, David Beckham, Charlize Theron, Salma Hayek és Hugh Jackman.

A virtuális közvetítés továbbá azokat az innovátorokat, tudósokat, egészségügyi dolgozókat, aktivistákat és szervezeteket ünnepli, akik fejlesztik és eljuttatják a COVID-19 teszteket, kezeléseket és oltásokat a világ különböző pontjaira. A koncert a Global Goal: Unite for Our Future –The Summit csúcstalálkozó után kezdődik, ahol a világ legelhivatottabb vezetői és nagyvállalatai ajánlják fel segítségüket a COVID-19 vakcinák és kezelések fejlesztése érdekében.

További információk a Global Citizen kampányáról megtalálhatók a globalcitizen.org oldalon, a @GlblCtzn Twitter-fiókon, a mozgalom Facebook- és Instagram-oldalán, a #GlobalCitizen alatt. A Global Goal: Unite for Our Future kezdeményezésről a http://globalgoalunite.org oldalán található további tájékoztatás.