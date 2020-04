Kedvezményes előfizetést kínál az Antenna Hungária

A kialakult helyzet sokunkat otthonmaradásra kényszerít, hiszen ez a legjobb, amit most tehetünk egymás egészségének védelme érdekében. Ehhez az otthoni időtöltéshez szeretne hozzájárulni az Antenna Hungária is. A tévészolgáltató különleges ajánlata keretében az új MinDig TV Extra előfizetők betekintést nyerhetnek az elérhető csatornák izgalmas, szórakoztató és informatív műsorkínálatába, mindössze havi 100 forintért, az első három hónapban. A negyedik hónaptól a választott műsorcsomagok ára szerint alakul a havidíj, így az Alap Műsorcsomagnál 1999 forintra, míg a Családi Műsorcsomag esetén 3299 forintra változik. A kedvezményes ajánlat 12 hónapra szóló határozott idejű szerződéskötés esetén érvényes, és nem tartalmazza a választott vételi eszköz egyszeri aktiválási díját, ami most 2199 forint.

A MinDig TV Extra szolgáltatás a MinDig TV 12 szabadon fogható csatornáin túl, a választott műsorcsomagtól függően – legyen az az Alap-, vagy Családi műsorcsomag – további 25 vagy 25+18 csatornát tartalmaz. Előnye többek között, hogy kedvező áron nyújt minőségi műsortartalmakat, s országosan elérhető és könnyedén beüzemelhető.

A mozgás, sport és kalandkedvelők a két műsorcsomag mellé választhatnak még az Aktív+ sport-, vagy a Világjáró Természet és tudomány kiegészítő csomagok közül is. A teljes kikapcsolódás élménye így nemcsak karnyújtásnyira van, de ezekre is kedvezményt biztosítunk – 12 hónapos határozott idejű szerződések megkötése esetén, amelyek az első három hónapban csomagonként 599 forintos áron rendelhetők meg (a negyedik hónaptól a havi díj 799 forintra emelkedik).

A MinDig TV Extra előfizetők a havidíj ellenében a mindiGO mobilapplikáció segítségével, már bárhol, bármikor elérhetik az előfizetésében szereplő kedvenc tévécsatornáikat. A MinDig TV Extra szolgáltatás csatornakiosztása, a lefedettségi térkép és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök listája elérhető az Antenna Hungária weboldalán, a MinDig TV Extra aloldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű, a 100 forintos akció részletei a szolgáltatás weboldalán olvashatók.