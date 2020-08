Keke Palmer az MTV VMA idei házigazdája

Az előadókról is lehullott a lepel, az este fő fellépője Lady Gaga, aki a gálán mutatja be elsőként legfrissebb lemezét.

Habár idén az eddiginél szigorúbb egészségbiztonsági szabályok mellett, közönség nélkül rendezik meg az MTV Video Music Awards díjátadóját, a szervezők az eddiginél nagyobb kaliberű műsort ígérnek. A díjátadó házigazdája a 2020-ban legjobb műsorvezetői Emmy-díjra is jelölt Keke Palmer lesz.

A VMA fellépőit ismét széles zenei spektrumról válogatták. A rendezvényen nagyszabású műsorral lép fel a kilenc kategóriában jelölt Global Icon Lady Gaga, aki az eladási listák élmezőnyében lévő Chromatica című albumát mutatja be a VMA gálán, ahol 2013-ben lépett fel utoljára.

Az est egyik fő műsorszámával érkezik a nagy szenzációnak örvendő K-pop banda, a BTS. A rap szerelmeseinek idén sem kell kihagynia a közvetítést, hiszen Doja Cat lesz felelős a laza hangulatért, míg a latin ritmust a négyszeres Grammy-díjas J Balvin fogja biztosítani az eseményen.

A többszörös platina és háromszoros Grammy-díjas, valamint az idei díjátadón hat kategóriában jelölt The Weeknd nemrég bemutatott albumát hozza el a díjátadóra, többek között a nagysikerű Blinding Lights és Heartless című slágerekre is számíthatnak a rajongók. A VMA repertoárja a szintén Grammy-díjas Roddy Rich előadásával is bővül. Ezenfelül a latin stílus képviseletében is számíthatunk újabb fellépőkre, hiszen CNCO és Maluma is tiszteletét teszi az idei gálán, ahol mindkét előadó fergeteges ritmussal pörgeti fel a hangulatot.