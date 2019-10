Két héten át ingyenesen lesz elérhető az AXN

A MinDig TV nézői 2019. október 28. és november 10. között számtalan sorozatot és filmeket is láthatnak a csatornán.

A SONY Pictures Entertainment és az Antenna Hungária közötti megállapodás alapján október végétől november közepéig kódolatlanul, előfizetés nélkül lesz elérhető a MinDig TV felhasználók számára az AXN csatorna, amelyen többek között akció, sci-fi és bűnügyi filmeket és a sorozatokat láthatnak a nézők.

Az AXN kéthetes kódolatlan időszakában országos tévépremierként minden hétfőn 21-órától Los Angeles legjobbjai című amerikai bűnügyi sorozat lesz látható. A csatorna az első évadát mutatja be a Manifest című misztikus dráma sorozatnak november 5-én, amely minden kedden 21 órától lesz látható majd. November 3-án vasárnap este 21-órakor a Jumanji című amerikai kalandfilmet tűzi műsorára a csatorna. A Grand Hotel Miami első évada november 8-ától péntek esténként jelentkezik dupla részekkel. November hónapban és a kódolatlan időszakban a Star Wars – Csillagok háborúja és a Man in Black – Sötét zsaruk című „sorozat" filmjei is láthatóak lesznek az AXN film kínálatában.

Az AXN élő műsora a DVB-T rendszeren kívül ingyenesen elérhető lesz a mindiGO TV-n is.