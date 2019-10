Két héten át kódolatlan a LiChi TV a MinDig TV kínálatában

A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária közötti megállapodás alapján október végétől november közepéig kódolatlanul, előfizetés nélkül lesz elérhető a MinDig TV felhasználók számára a LiChi TV. A kódolatlan időszak alatt többek között sztárséfek főzőműsorait és népszerű gasztronómiai témájú filmeket láthatnak a nézők.

A gasztronómia szerelmeseinek számos újdonságot hoz az idei ősz a LiChi TV-n. Két országos tévé premierrel is készül a TV2 Csoport gasztro-csatornája. A november 4-én elstartolt Food Porn városról városra, étteremről étteremre járva azokat a legínycsiklandóbb fogásokat mutatja be, amelyek már első pillantásra is rabul ejtik a nézőt. Emellett az Éhes tesók – csóró kaják is képernyőre kerül, ahol a YouTube sztár Fung tesók felkutatják Amerika legolcsóbb, és legfinomabb ételeit.

A premierek mellett természetesen a régi kedvenceket sem kell nélkülöznie a LiChi TV nézőinek. Az Egyszerűen Nigella és Nigella falatozója mellett Jamie Oliver szuperkajái és családi klasszikusai sem maradhatnak el, ahogy a Mindörökké Gordon vagy a Sütizseni és a Sütimester epizódjai sem. A hazai gasztro-szakemberek is sorra megmutatják konyhai trükkjeiket. A kódolatlan hetek alatt is jönnek a Hentesek, az Adri's Kitchen, a Konyhatündér Marton Adrival, a Lázár és Géza a retró konyhasó, a Stahl konyhája, valamint a Hal a tortán epizódjai is képernyőre kerülnek.

Az őszi műsorban filmek is helyet kaptak a LiChi TV kínálatában, október 31-én az Ízek, imák, szerelmek, november 1-jén Az élet ízei, november 2-án a Bor, mámor, Provance, míg november 3-án az Ezt jól kifőztük! című filmeket láthatják a nézők este 21. órás kezdéssel.