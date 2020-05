Két új magyar produkció is startol a ComedyCentralon!

A humorcsatorna két új saját produkcióval erősít: péntekenként 20:35-től a DUNSZT című távolságtartó-show-t követhetik a nézők, és érkezik a Comedy első online szkeccsvideó-sorozata, a Comedians in Quarantine is.

„Elvagyunk, mint a befőtt!” – állítják a standup műfaj legismertebb hazai alakjai, akik vadonatúj, saját, „házi készítésű” műsorral jelentkeznek azokra az időkre, amikor humoristát legfeljebb a szupermarketben láthatunk, akkor is maszkban. A május 22-én 20:35-kor debütáló DUNSZT a közönség hiányában egymással viccelődő előadók mindennapjaiba enged betekintést. A produkcióban Ráskó Eszter és Kovács András Péter heti rendszerességgel várja a nézőket a négy fal között rögzített, mulattató beszélgetésekkel és szórakoztató jelenetekkel. Jön Janklovics Hollywoodja, heti challenge-ek, Hadházi életbölcsességei és a Zoompszichológus „rovat” is.

„Bár a kijárási korlátozást valamilyen szinten feloldották, mégis egyelőre várnunk kell arra, hogy visszatérhessünk a színpadokra, így kénytelenek vagyunk otthonról nyújtani azt, amihez a legjobban értünk” – nyilatkozta Kovács András Péter. - „Minden epizód házilag készül, így ez egy teljes mértékben „barkácsműsor”. Most a saját személyzetünkként funkcionálva gyártunk itthonról, és ahogy az ember szereti az első, saját maga által készített kenyerét, mi is pontosan így szeretjük ezt a produkciót.”

A DUNSZT-ban olyan nagyágyúk is fel-feltűnnek, mint például Aranyosi Péter, Tóth Edu, Hajdú Balázs, a Szomszédnéni Produkciós Iroda, vagy éppen Janklovics Péter.

„Korábban is szívesen készítettem filmekhez kapcsolódó zenés anyagokat, így amikor Kovács András Péter barátom megkeresett a műsor ötletével, örömmel mondtam igent a felkérésre. Hálás feladat, hogy minden részben én éneklem majd a különleges főcímdalt, amelynek szövege az aktuális történések alapján íródik az újabb epizódokban, a dallam pedig marad ugyanaz” – mesélte a humorista, aki a mozik hiányáért kárpótolva minket, röviden el is játssza nekünk a legjobb filmeket is.

Az otthon maradó standuposokkal a Comedians in Quarantine-ban is találkozhatunk. A Comedy első online szkeccsvideósorozatában a csatorna standup tehetségkutatójából, a Magyarország, szereplek!-ből megismert Ács Fruzsina, Ráskó Eszter és Szabó Balázs Máté olyan hétköznapi problémákkal küzdenek meg a négy fal között, mint az együttélés a homeoffice-ban, vagy éppen a webes randizás.