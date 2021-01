Kína megelőzte Észak-Amerikát a mozis piacok versenyében

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a világ jegyárbevétele valószínűleg több mint 72 százalékkal esett vissza 2020-ban, Kínáé 70, Észak-Amerikáé 80 százalékkal. A Comscore iparági elemzőcég becslése alapján az észak-amerikai mozis jegyárbevétel 40 éve nem volt olyan alacsony, mint tavaly: 2020. január 1. és december 31. között 2,3 milliárd dollárra (683 milliárd forint) esett vissza a 2019-es 11,4 milliárdról.

A drámai zuhanás várható volt, mivel az Egyesült Államok sok filmszínháza már több mint kilenc hónapja zárva tart.

Globálisan 11,5 és 12 milliárd dollár közé teszik a 2020-as jegyárbevételt, ami 2019-ben 42,5 milliárd volt.

Először fordult elő, hogy a világ mozis piacainak versenyében Észak-Amerikát megelőzte Kína, ahol a moziba járók tavaly 2,7 milliárd dolláros bevételt generáltak a Comscore szerint.

Szintén először történt meg, hogy egy kínai film - a The Eight Hundred című második világháborús filmeposz - lett az első a világ jegyárbevételi toplistáján majdnem 440 millió dolláros eredményével. A lista első felébe, amelyet nem világjárványos időkben hollywoodi kasszasikerek dominálnak, tavaly több kelet-ázsiai film is bekerült, köztük a kínai My People, My Homeland, valamint a japán Demon Slayer.

Hollywood legnagyobb globális bevételt generáló filmje 2020-ban a Mindörökké rosszfiúk lett, melyet január közepén mutattak be, és 413 millió dollárt keresett a Comscore becslései alapján. Sam Mendes filmje, a január 10-én debütáló 1917 nagyjából 385 milliót hozott, Christopher Nolan Tenetje, az első hollywoodi kasszasiker-várományos, melyet a világjárvány alatt, nyáron kezdtek játszani, 362 millió dollárig jutott.

A legtöbb nagy költségvetésű amerikai film tervezett tavalyi indulását 2021-re vagy még későbbre halasztották, vagy streamingszolgáltatóknak is lehetővé tették a bemutatást.