Kódolatlanul érhető el a Viasat History a MinDig TV-n

Szeptember 20. és október 5. között a MinDig TV nézői számára szabadon elérhető a Viasat History. A nyitott időszakban a csatornára kapcsolók több olyan műsort élvezhetnek, amely az 5000 évvel ezelőtt alakult Egyiptom működésébe és rejtélyeibe vezetnek be, ráadásul új technológiák és megközelítések mentén eddigi titkokról is lerántják a leplet.

Ilyen például az Egyiptom tisztázatlan aktái szeptember 28-án, amely egy egészen új látásmód mentén vezet be az ókori világ egyik legnagyszerűbb civilizációjának hihetetlen dinamikájába. A több nézőpontból történő eseményvizsgálat egyébként is sajátossága a Viasat Historynak, a Napóleon: az egyiptomi hadjárat című tényfeltáró alkotás szeptember 30-án például arra ösztökél, hogy lássuk, milyen nehézségeket tudott Egyiptom okozni még egy nagy hódító számára is. A piramisok iránt érdeklődőknek pedig jó hír, hogy az Antenna Hungária kéthetes kódolatlan időszakában (szeptember 30-án este) kerül képernyőre a csatorna egyik őszi kiemelt műsora, A piramisok: A rejtély megoldása című dokumentumsorozat, amely légi- és műholdas képek segítségével fejti meg az ókori gúlák építésének régóta keresett titkát, majd újraalkotja az ötezer éves Egyiptomot.

A Viasat History-t az E jelű multiplexen, és az 58. programhelyen találják az érdeklődők, abban az esetben pedig, ha nem lenne fellelhető a csatorna a programlistában, egy automatikus újrahangolás elvégzésével már szabadon élvezhetik a kódolatlan napokat.