A COVID-19 vírus terjedésével kapcsolatos intézkedésekre reagálva a Da Vinci Media mátólminden platformon, minden előfizető számára elérhetővé teszi tartalmait. Április 30-ig korlátozás nélkül érhető el a Da Vinci TV-csatorna.

A berlini központú Da Vinci TV szórakoztató oktatási-ismeretterjesztő sorozatokat kínál a kultúra, művészetek, történelem, matek, természettudományok, valamint sport kategóriákban. A 24 órában sugárzó TV-csatorna kreatív és gondolatébresztő programokat nyújt a gyerekeknek, de az esti programblokkban középiskolásoknak és felnőtteknek is.

A koronavírus következtében felállt hazai helyzetre való tekintettel az oktatási csatorna térítésmentesen elérhető az összes nagy szolgáltató előfizetői számára. Vagyis a Telekom és Digi TV mellett, ahol a csatorna az alapcsomag része, a UPC TV, a Vodafone TV, a Tarr, a PR-Telecom és a MindigTV Extra alapcsomag nézői is feldobhatják az otthoni tanulással töltött időt, és hasznos ismereteket szerezhetnek a Da Vinci tartalmak segítségével a tantermen kívüli távoktatásban. A Da Vinci TV-n ez időszakban is elérhetők a jól ismert sorozatok, úgy, mint a fizikával foglalkozó Tudomány nagyban, a történelem nagy alakjait viccesen bemutató Történelem másképp vagy az emberi szervezet folyamatait, biológiai érdekességeket ismertető Ikerdokik bevetésen, de lesznek különleges premierek is. A Csak nem egy találmány? c. új sorozat március 21-től például feltalálókat mutat be, és az utat, ahogyan egy ötletmorzsa világjobbító találmánnyá alakul.

A Da Vinci filozófiája az észrevétlen, szórakoztató tanulás köré épül. A műsorok érthetővé teszik a tudományos elméleteket, felkeltik a kíváncsiságot, és beszélgetésre ösztönözik a családokat - írják közleményükben.

„Ebben a nehéz időszakban tartalmainkfontosabbá válnak,terveink szerint értékes és hasznos időtöltést nyújtanak az idejüket otthon töltő diákok és családok számára” – mondja Ferdinand Habsburg. - „Szeretnénk, ha ez az otthon töltött időszak a Da Vinci tartalmakkal hasznos és hatékony lehessen” – teszi hozzá.

Az új kihívásokkal teli időkben a Da Vinci TV a Da Vinci Tanár Program keretében a Felelős Szülők Iskolájával együttműködve szeretné segíteni a távoktatást és a közös munkát, platformot és eszközt biztosítani a tanárok számára a digitális órák megtervezéshez, a feladatok kidolgozásához. Ezért a televízió mellett a Da Vinci Kids appot is elérhetővé teszik: az alkalmazáson keresztül több mint 2500 díjnyertes, tananyag-alapú videó érhető el különféle témákban, a Holdra szállástól kezdve az ókori világ csodáiig, a csokoládé történetétől Amerika felfedezéséig. Az elsősorban 6-12 éves korosztály számára javasolt mozgóképes tartalmak hiánypótlók az ismeretterjesztés területén. Az alkalmazás letöltésekor most mindenki a tanév végéig szóló előfizetést kap, melynek érvényesítéséről szóló útmutató a csatorna Facebook oldalán található. Az alkalmazás az új tanévre pedig megújult formában jelentkezik. A Facebookon továbbra is lehet csatlakozni a Legyél Te is Da Vinci Tanár csoporthoz – a programot és a közösséget a Telekom támogatja.

A Da Vinci Media és a Felelős Szülők Iskolája hiszi, hogy közös összefogással és tudásmegosztással tehetikmost a legtöbbet a diákokért, egymásért és a jövőért. A Da Vinci Media azt javasolja, a tanulóknak legyen saját tervük a hétköznapokra és az otthoni tanulásra. Ehhez néhány ötlet: