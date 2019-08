A SundanceTV Lengyelországtól Szlovénián és Szerbián át Horvátországig vetíti Cseke Eszter és S. Takács András sokszoros díjnyertes sorozatát. A csatorna négy teljes évaddal ismerteti meg a közönségét, augusztus 18-tól minden héten egy-egy új részt bemutatva.

Az Egyesült Államokból indult SundanceTV az alapító, Robert Redford kreativitást hangsúlyozó küldetéséhez híven a független filmesek és filmrajongók igazi paradicsoma. Film- és sorozatkínálata folyamatosan frissül a legújabb, fesztiválokon bemutatott alkotásokkal, így esett a választás az On The Spot-ra.

A sorozat a tíz évvel ezelőtti indulása óta minden évben a nézők és a szakma elismerését vívta ki, és a többi közt olyan díjakban részesült, mint a Prima Primissima-díj vagy a Pulitzer-emlékdíj. Az alkotók Európa legrangosabb televíziós fesztiválján, Monte-Carlóban elnyerték a dokumentumfilm kategória fődíját, az Arany Nimfát, és a számtalan nemzetközi fesztiválszereplés mellett az Amerikai Dokumentumfilm Fesztivál egyik fődíját is az On the Spot kapta.

A SundanceTV augusztus 18-tól a következő évadokat tűzi műsorra:

On the Spot: Törzsek

Az utolsó tradicionálisan élő törzsek nyomában Pápuától az amazóniai esőerdőn át Bissau-Guineáig. A korowai törzsnél forgatott epizód kisebb médiabotrányt okozott Angliában, amikor a legnagyobb példányszámú londoni politikai hetilap, a Private Eye összehasonlította az On the Spot adását a BBC Human Planet ugyanitt készített filmjével. A cikkből kiderült, hogy a törzs tagjai az angol tévések megrendelésére játszották el, hogy még mindig úgy élnek, mint évtizedekkel ezelőtt, sőt a stáb kedvéért 30 méter magas házat is építettek egy fa tetejére, mintha ott laknának. A BBC néhány évvel később bocsánatot kért a történtekért, az ominózus epizód kikerült a Netflix kínálatából is.

On the Spot: Harcosok

Tibeti önégetők, ciszjordániai zsidó telepesek, a gázai al-Qassam Brigád harcosai és indiai szerelmespárok, akik a saját szüleik elől menekülnek, nehogy becsületgyilkosság áldozataivá váljanak, amiért más kasztból választottak maguknak párt. A sorozat gázai epizódja számos nemzetközi díj mellett a Monte-Carlo-i Televíziós Fesztiválon elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Arany Nimfát, amelyet 30 éve nem ítéltek oda magyar alkotásnak.

On the Spot: Az ellenség gyermekei

Emberek, akik rosszkor voltak rossz helyen, amikor megszülettek. Kisbabaként vagy gyerekként kellett túlélniük a 20. század legsötétebb pillanatait. Auschwitzban, egy észak-koreai fogolytáborban vagy a vietnámi háború idején. Hogyan maradtak életben és hogyan dolgozták fel a traumáikat Dr. Edith Eva Egertől Visky Andráson át Dr. Máté Gáborig.

A traumafeldolgozásról szóló történelmi dokumentumfilm-sorozat egy-egy epizódját olyan rangos fesztiválokon mutatták be, mint a Szarajevói Nemzetközi Filmfesztivál vagy a legjobb közszolgálati műsorokat mustrázó INPUT konferencia New Yorkban.

On the Spot: Okos világ

A Földön mára több embernek van mobiltelefonja, mint hozzáférése tiszta ivóvízhez – derül ki az On the Spot: Okos világ szériából, amelyben az alkotók a világ legeldugottabb pontjaira is elutaztak, hogy felmérjék a térerő, a wifi és az okostelefon hatását a korábban elzárt közösségekre, a Himalájától az esőerdőn át az Indiai-óceán szigetvilágáig. Milyen változást hozott a technológiai bumm a tibeti szerzetesek életében, vajon tudnak-e még meditálni kolostoraikban, miközben az Instagramra posztolnak? Eszter és András forgatott a világ egyik legnagyobb bádogvárosában is, ahol nincs wc, de wifi-routert minden családnál találtak.