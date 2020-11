A közép-kelet európai régió 11 országából nyolcban osztályozzák a Facebookon megjelenő tartalmakat a Soros György által támogatott tényellenőrző szervezetek. A Remix News beszámolója szerint a hálózatként működő, úgynevezett fact checkerek a milliárdos NGO-ival karöltve avatkoznak be a nemzetállamiság talaján álló országok belügyeibe.

Soros György támogat nyolcat a Facebook 11 külső tényellenőrző szervezetéből a közép-kelet-európai régióban - számolt be róla a Remix News. Az utóbbi időben nagy port kavartak a nagy nemzetközi közösségimédia-oldalak moderálási eljárásai, és számos kritika szerint leginkább a jobboldali tartalmakat cenzúrázták. A Facebook számos alkalommal járt el így, és arra is volt példa, hogy az amerikai elnök bejegyzését is törölték. A hírportál által feltártak fényében ez nem annyira meglepő, hiszen - mint írták -

A Remix News beszámolója szerint a nyílt társadalmat propagáló szervezetekkel karöltve működnek a tényellenőrző outletek a többi között Lengyelországban, Csehországban, Litvániában, Ukrajnában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Horvátországban, ám

A lengyeleknél működő Demagog nevű tényellenőrző szervezet a Stefan Batory Foundationtől, az országban működő legnagyobb progresszív baloldali NGO-tól kap forrásokat, amelyet pedig Soros tömött ki dollármilliókkal. A Batory-t - amely rendszeresen a jogállamiság lebontásával vádolja a jelenleg hivatalban lévő lengyel kormánypártot (PiS) - a svájci Nyílt Társadalom Alapítvány is több mint félmillió dollárral támogatta, a budapesti megfelelője pedig 280 ezer zöldhasúval, és egy másik Soros-szervezet is több mint negyedmillió dollárt adományozott az NGO-nak. Sőt, a milliárdos üzletember által finanszírozott Transparency Innternational is pénzeli az Lengyelországban működő Batory alapítványt.

Idén májustól Csehországban is végez tényellenőrző tevékenységet a Facebook-nak a lengyel szolgáltató Demagog.cz nevű testvérszervezete, s miután átvették a francia AFP ügynökség helyét, Soros szövetségesei dönthetik el, mi minősül álhírnek. A Demagog.cz honlapján elérhető tájékoztatás szerint részesültek a Nyílt Társadalom Alapítvány anyagi támogatásában.

Litvániában a szintén a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott Re:Baltica, Bosznia-Hercegovinában pedig a Raskrinkavanje nevű szervezet végzi a tényellenőrzést. Az utóbbi által készített elemzések a szervezet liberális, migrációpárti elköteleződését mutatják: egy tanulmányuk például a balkáni ország médiáját vádolta elfogult tudósítással, amiért utóbbi az illegális bevándorlók által folytatott drogkereskedelmet mutatta be.

Míg a Raskrinkavanje Montenegróban is aktív, Macedóniában a Vistinomer nevű úgynevezett fact-checker működik, amelyet közvetlenül finanszíroz a Nyílt Társadalom Alapítvány helyi szervezete, de pénzeli a German Marshall Fund is, amely hasonlóképpen a Nyílt Társadalom Alapítványtól kapja a forrásokat. Nem meglepő, hogy a Vistinomer tényellenőrző elemzései gyakran élesen bírálják Macedónia legnagyobb nacionalista pártját, a VMRO-DPMNE-t.

Horvátországban a GONG elnevezésű, részben Soros által támogatott NGO jelenteti meg a tényellenőrző beszámolókat Faktograf.hr elnevezéssel. A konzervatív horvát politikusok gyakran panaszolják a GONG és Faktograf elfogultságát. Egy televíziós műsorban például Nino Raspudić parlamenti képviselő nevezte a GONG-ot hazugnak, és az ország legnagyobb manipulátorának, amely pusztán a Soros-pénzek logikája alapján dönti el, hogy mi igaz, és mi nem. A Faktograf jellemzően antiszemitizmust emleget a tőzsdespekulánssal szembeni bírálatok kapcsán.

Ukrajnában a Stop Fake nevű fact checker a Facebook tényellenőrző partnere, amelyet nemcsak nyíltan finanszíroz a Nyílt Társadalom Alapítvány, hanem még a létrehozása is részben hozzájuk köthető. A Stop Fake rádióprogramokat és online tartalmakat is gyárt a keleti szomszédunknál, és a Soros-hálózat markáns médiapropagandája az ukrán népesség számára is érezhető: felmérések szerint a milliárdost az ország második legerősebb emberének tartják.

A Remix News korábban arról is beszámolt, hogy

aki közismerten liberális ügyeket támogat, és egyebek mellett 50 millió dollárt költött Donald Trump amerikai elnök megbuktatására, de rendszeresen bírálja a konzervatív kormányokat, például Lengyelországban és hazánkban. Mint arról beszámoltunk, nemrégiben nagy port kavart, hogy a Twitter letiltotta a felületein egy fősodrú lap, a New York Post egyik cikkét, amely Joe Biden amerikai elnökjelölt fiának a korrupciógyanús ügyeivel foglalkozott. A Twitter először megakadályozta a cikk megosztását - amely bizonyítékként az ifjabb Biden e-mailváltásának másolatát is tartalmazta -, ráadásul az olvasókat félrevezető módon, a linkre kattintva vírusveszélyt sejtető felirat jelent meg. Később, a közfelháborodás miatt a közösségi médiaplatform a moderálási gyakorlatának megváltoztatására kényszerült, közvetetten azt is elismerve, hogy korlátozták a szólásszabadságot.