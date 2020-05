Lassie az M2 Gyerekcsatornán

Számos feldolgozás, film és sorozat készült Eric Knight világhírűvé vált kutya főhőséről, Lassie-ről, akire mindig lehet számítani. Nincs ez másként az M2 Gyerekcsatornán május 22-től látható Lassie című animációs sorozatban sem. A 2014-ben készült sorozat okos és bátor főhőse, Lassie tűzön és vízen keresztül mindig kész szeretett gazdája, a 10 éves Zoé megmentésére sietni. A helyszín pedig nem más, mint egy csodálatos nemzeti park, ahol Zoé szüleivel, vadőr édesapjával és állatorvos édesanyjával él, és amit mindenáron szeretnének megtartani eredeti szépségében. Ebben segítségükre van a hűséges skótjuhász, illetve Zoé jó barátja, Harvey is, valamint sok-sok állat barátjuk is melléjük szegődik, legyen az háziállat vagy vadállat.

A rajzfilmsorozat minden epizódja új kihívások elé állítja főhőseit, akik erejüket nem kímélve vetik bele magukat a megoldás keresésébe, legyen az erdőtűz, vagy egy kismadár vagy éppen egy medvebocs megmentése. Mindehhez társul sok-sok nevetés és izgalom. Az epizódok során kirajzolódik, milyen is az élet egy nemzeti parkban, mi mindennel kell napról napra megküzdeni, szembenézni. Megható képet kapunk arról is, miként fonódik össze egy állat és egy kislány élete. Zoé és Lassie szavak nélkül is értik egymást. Életük pedig sosem unalmas, hiszen Zoé kalandvágya legalább olyan nagy, mint a nemzeti park, ahol laknak Lassie-vel.

Lassie kalandjai tehát május 22-től hétköznaponként, este 18.50-es kezdéssel az M2 Gyerekcsatornán!