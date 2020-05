Latin hangulat lesz az Akusztikban

„Nagyon jól éreztük magunkat a felvételen. Mindvégig egy családias légkör, hangulat vett körbe minket, mindenki pontosan tudta a feladatát – mesélte Gál Péter, a duó hegedűse a még a korlátozások előtt rögzített adásról. – A repertoárunkban lévő rengeteg szám közül a program összeállításánál törekedtünk arra, hogy az elhangzó dalok vidámabbak, dallamosabbak legyenek.”

Az est során a Latin Varázs élettelteli, pörgős számai mellett felcsendül majd Cserháti Zsuzsa Elfelejtett dal című slágere és az Edda Művek Álmodtam egy világot című örökzöld dala is. A feldolgozásokra csatlakozik Szűcs Antal Gáborhoz és Gál Péterhez a Triász és Zselencz László basszusgitáros is, akiket régi barátság és szakmai kapcsolat fűz a duóhoz.

„Gábor Zselencz Zsöcivel együtt játszik a Dinamitban. Jómagam pedig játszom a Triász Együttes két hanghordozóján, turnéztam is velük Kanadában és az Egyesült Államokban, sőt a nagyzenekaros koncertjeiknek is rendszeres résztvevője vagyok. A Dinamit koncerteken Zsöci rendszeresen énekli az Álmodtam egy világot, ezért adott volt, hogy velünk is ezt a dalt adja elő. A Triásszal közösen előadott Cserháti nótát pedig Sipos Peti választotta ki” – árulta el Gál Péter, aki azt is hozzátette, hogy remélik, hogy hamarosan személyesen is találkozhatnak a közönséggel, de addig is mindenki vigyázzon magára.

A Latin Varázs Akusztik május 11-én hétfőn, 22:15-kor lesz látható lesz az M2 Petőfi TV-n.