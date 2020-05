Ma rajtol a Detective Murdoch regényeiből forgatott sorozat nyolcadik évada

A Murdoch rejtélyei sok millió rajongót gyűjtött az elmúlt 12 évben, akiket az alkotók most egy, az Az éhezők viadalából átemelt eszközzel örvendeztetnek meg.

Hétköznaponként 20:15-től találkozhatunk a sorozat új évadával az Epic Draman, amely során egyúttal a 100. epizódhoz is eljutunk. A nézettséget, a több tucat nemzetközi díjat és jelölést a sorozat többek között annak is köszönheti, hogy Toronto város legádázabb gyilkosságainak felgöngyölítése közben fajsúlyos társadalmi kérdéskörökbe (pl. vallási hovatartozás, diszkrimináció vagy női jogok) áll bele, miközben humorról is megfelelő mennyiségben gondoskodik - írják.

Az alkotók a 8. évadra egy kicsit engedtek a gyeplőn: úgy gondolták, a vicc kedvéért pár jelenet erejéig eltávolodhatnak a történelemhűségtől, és szabadjára engedhetik fantáziájukat. Így történik, hogy az évad utolsó epizódjában Murdoch egy házi készítésű pisztolyt vesz elő, amelyet valójában Az éhezők viadala című filmből emeltek át.

A sorozat ismert arról is, hogy valós, széles körben ismert személyek tűnnek fel az egyes jelenetekben, így találkozhattunk már többek között H. G. Wellsszel, Henry Forddal, vagy Sherlock Holmes „szülőatyjával”, Conan Doyle-lal. A hétfőtől induló új évadban pedig olyan történelmi alakokat üdvözölhetünk, mint Teddy Roosevelt amerikai elnök, W.C. Fields színész és humorista, vagy Mark Twain író.