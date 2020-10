Az USA legnagyobb hírügynöksége, az Associated Press (AP) is beszámolt a magyar Lounge Group felméréséről, amelyet a november eleji amerikai elnökválasztás kapcsán hozott nyilvánosságra. A felmérést közlő lapok, köztük a tekintélyes Yahoo Finance-szel, együttesen havi több mint százmillió olvasóhoz juttatják el híreiket.

A közéleti és gazdasági lapok, műsorok és online híroldalak érdeklődésére számot tartó kutatásról olyan kiadványok számoltak be az említett AP és a Yahoo mellett, mint a Marketwatch, a Business Insider, az International Business Times vagy a Morningstar.

A kutatás eredményeit a Lounge Group alapító-tulajdonosa, Balásy Gyula és a tengerentúli felmérés levezényléséért felelő Brent Buchanan kommentálta. A legnagyobb hazai marketingkommunikációs ügynökség szakembere a két ország közötti kulturális-politikai különbségekkel indokolta az eltérő politikai szocializációs folyamatokat és azt, hogy más témát tartanak most fontosnak, máshogy viszonyulnak az idei év kihívásaihoz az amerikaiak és a magyarok.

A felmérés kiderítette, hogy milyen tényezők befolyásolják a szavazókat, milyen szempontok szerint voksolnak – és arra is fény derült, mi a különbség egy amerikai és egy magyar választópolgár gondolkodásában és viselkedésében.

A legnagyobb arányban természetesen az Egyesült Államok újságírói érdeklődtek a kutatási adatok után. Az USA-n belül kiemelkedő volt az elnöki pozícióért folyó versenyt hagyományosan eldöntő, úgynevezett ingaállamok – Florida, Michigan, Wisconsin, Virginia – sajtótermékeinek informálódása. Így kijelenthető, hogy a magyar kutatás független adatai a legélesebb versenyek színterein is megjelentek. Hasonlóan nagy érdeklődés jellemezte a felmérés eredményei iránt a legnagyobb lakosságszámú államokat is, így Kaliforniát, Texast, vagy éppen New Yorkot. Az Államokon kívül Kanada, Németország, Franciaország, Oroszország, Kína, India és Japán sajtómunkásai is kíváncsiak voltak a számokra.

A magyarok Trump győzelmét várják

A Lounge Group az amerikai elnökválasztás kapcsán az Egyesült Államokban és Magyarországon is felmérte a politikai preferenciákat és véleményeket. A kutatásban szó volt a politikai irányultságot és a döntést meghatározó tényezőkről, a családi-baráti kapcsolatról, értéksorrendről, jelölti preferenciáról; egyúttal a felmérés pontos képet ad az amerikai társadalmat jelenleg foglalkoztató legfontosabb kihívásokról is.

Az adatokból kiderült, hogy az amerikai állampolgárok élénken érdeklődnek a közélet iránt, és a tervek szerint hatból öten el is mennek majd voksolni, ami rekord részvételt jelentene. Donald Trumpról az amerikaiak 43 százaléka jó véleménnyel van.

A távolság mellett ebben az is közrejátszik, hogy a magyarok jellemzően a jelöltek ideológiája szerint választanak, míg Amerikában kétszer többen vannak, akiknek a személy az igazán fontos. Mindkét kontinensen a koronavírus járvány a leginkább aktuális probléma, de az amerikaiak az országuk gazdasági stabilitásának helyreállítását tartják a legfontosabb feladatnak, szemben a magyarokkal, akik az egészség megőrzését vélik előrébb valónak.

Borítóképünk illusztráció, forrás: Pixabay