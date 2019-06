Állítják a Jamestown alkotói, akik a magyar filmes szakembereket nemes egyszerűséggel csodálatosnak aposztrofálják. Hazánkban forgatták ugyanis a kosztümös Jamestown-sorozatot, amelynek második évada vasárnaptól látható az Epic Draman.

A történet az 1600-as évek elején játszódik – Virginiában ekkor alakult meg Jamestown, az Újvilág első kolóniája. A brit gyarmatot 12 évig csak férfiak lakták – közéjük érkezett meg többek között Jocelyn, Alice és Verity, feleségjelöltként. Így indult a történelmi sorozat első évada, amely a producerek elmondása szerint azért működik, mert az a miliő, amit ábrázol, mindannyiunk számára teljesen idegen. A karakterek különlegesek, azonnal magukra hívják a figyelmet, az érzelmek felfokozottak, a tét magas, dráma és humor keveredik reménnyel és kétségbeeséssel.

A sorozatot a Golden Globe-os Downton Abbey producerei álmodták meg, alkotói között pedig számos BAFTA és Emmy-díjas közreműködőt találunk. Mindhárom évad forgatására Magyarországot választották, és szerintük ez tovább emeli a produkció színvonalát:

– jelentette ki Sue de Beauvoir producer, hozzátéve, hogy mivel Jamestown partmenti település, azért sok leleményességet is igényelt, hogy a helyszín hitelessé váljon. Túl kellett látniuk a kereteken. – Magyarországnak csodálatos és igen tapasztalt filmes szakemberi vannak, mindenre-készek-vagyunk attitűddel. Olyan csapatok, akik igazán készek bármilyen kihívásra!

– lelkesedett Sophie Rundle színésznő is. Mindezt megerősítette színésztársa, Jason Flemyng is, aki köztudottan nagyon kedveli a magyarokat. Elmondása szerint az, hogy Jamestownt hazánkba hozták, nagy könnyebbséget jelentett neki, hiszen így közel maradhatott Londonban élő családjához. Ráadásul időközben felfedezte a budapesti éjszakai életet is, különösen a Dob utcai bárokat.

A kosztümös történelmi sorozat új évadában Jamestown immár virágzik, a dohányültetvények gazdagságot hoznak, beindul a kereskedelem, ugyanakkor veszélyben a status quo. Az újonnan beköltözött telepesek életét megannyi kaland övezi... Az otthonteremtés az Újvilágban piszkos ügy, de vajon tiszta maradhat-e a telepesek lelkiismerete? Kiderül június 9-étől, vasárnaponként 20:10-től az Epic Draman.