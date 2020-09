Már a UPC Direct előfizetőknek is jár az RTL Most+

2020 szeptemberétől már a UPC Direct ügyfeleinek is elérhetővé válik az RTL Magyarország prémium videós szolgáltatása, az RTL Most+, csomagjuk részeként, további költségek nélkül.

Szeptembertől elérhetővé válik az RTL Most+ prémium internetes platform műsorkínálata a UPC Direct előfizetői számára. A szolgáltatásbővülés az RTL Magyarország csoportjába tartozó CLT-UFA HBD-vel kötött megállapodásnak köszönhető.

Az RTL Most+ platform exkluzív tartalmakat kínál, valamint a televíziós premierekhez képest korábban nyújt lehetőséget a sorozatok megtekintésére, és sok esetben az egyes szériák kizárólag ezen a felületen láthatók. Az RTL Most+-on élőben, HD minőségben követhetők az RTL Magyarország csatornái, valamint a felhasználóknak lehetőséget nyújt Chromecast használatára is.

A My UPC Direct fiókkal rendelkező UPC Direct előfizetők automatikusan megkapják az RTL Most+ platformra való belépéshez szükséges kódot a My UPC Direct fiókhoz regisztrált email címükre. Akik még nem éltek a regisztráció lehetőségével a szolgáltató ügyfélportálján, azok a My UPC Direct regisztrációt követő napokban kapják meg az RTL Most+ kódot emailben. A kód igénylése és használata nem jár plusz költséggel a UPC Direct előfizetői számára.

A My UPC Direct-en keresztül az ügyfelek online intézhetik ügyeiket, bármikor megtekinthetik és sorban állás nélkül, elektronikusan befizethetik számláikat. Ha élnek ezzel a lehetőséggel, akkor még havi díjkedvezményben is részesülhetnek a szolgáltató ePack ajánlatának keretében.

A regisztrációt követően a UPC Direct Now applikációján keresztül az előfizetők bárhol nézhetik a szolgáltató akár 51 csatornáját okoseszközeiken és számítógépükön is. Ráadásul egyszerre akár 5 különböző műsor 5 különböző eszközön követhető. Senki nem marad le egyetlen kedvenc műsoráról sem, mert számos csatorna műsora újraindítható és újrajátszható.

A UPC Direct előfizetői az RTL Most+ platformon még a késő esti híradó előtt, 22:00 órától értesülhetnek a legfrissebb hírekről, eseményekről. Itt tekinthetik meg a Hazai Extra tartalmakat is; az Észbontók, a Viasat3 műveletlenségi vetélkedőjének első négy évadát és a Feleségek luxuskivitelben első és második évadát. A pop-up csatornán látható a Spektrum Home interaktív, játékos személyiségtesztje, a Dombóvári István vezette Tesztbeszéd. Az RTL Most+ Hazai Extra kínálatában népszerű színészek által jegyzett rövidfilmek is megtalálhatók, mint a Reviczky Gábor, Pokorny Lia, Lengyel Tamás főszereplésével készült A taxis; Törőcsik Franciska, Máté Gábor, Mucsi Zoltán, Mácsai Pál alakításával az Elszámolnivaló; valamint a Vércsék, Feltámadás, Liga és a Házikaranténban című rövidfilmek. Még további magyar nyelvű tartalmak is garantálják a szórakozást - a jövőben pedig további exkluzív tartalmakra és premierekre számíthatnak a felhasználók.

