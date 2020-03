Mark Ruffalo kettős szerepben tér vissza az HBO GO-ra

Április 28-án érkezik az HBO GO-ra a neves író-rendező, Derek Cianfrance I Know This Much Is True című hatrészes minisorozata, amelyben az executive producerként is közreműködő Mark Ruffalo játssza a dupla főszerepet, a Dominick és Thomas Birdsey nevű egypetéjű ikerpárt.

A sorozat különböző időszakokat mutat be Dominick és Thomas életéből, kezdve a jelennel, amelyben középkorúak, majd Dominick visszaemlékezésein keresztül visszatérve a fiatal felnőttkorukig.