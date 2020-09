Media1: Elbocsátották Rózsa Pétert, a 168 Óra hetilap főszerkesztőjét

A Media1 információi szerint a mai napon elbocsátották Rózsa Pétert, a 168 Óra című hetilap tavaly szeptemberben kinevezett főszerkesztőjét.

Úgy tudják, Milkovics Pál, a 168 Órát tulajdonló Telegráf Kft. anyavállalata, a Brit Media vezérigazgatója és résztulajdonosa azonnali hatállyal felmentette a főszerkesztőt a munkavégzés alól.

A vezérigazgató a lépést azzal indokolta, hogy a 168 Óra most megjelenő lapszámát Rózsa Péter úgy engedte nyomdába, hogy az újságban Orbán Viktor miniszterelnökről és családjáról egy korábbi, adventi fotó is megtalálható. A fotón a kormányfő fiatalkorú gyermeke is látható, emellett a vezérigazgató véleménye szerint „a képet a kormányfő családjához nem kapcsolódó szöveghez használták fel illusztrációnak”. Milkovics Pál úgy véli, „a gyerekeket, függetlenül szüleik közéleti szerepvállalásától, védeni kell, nem pedig politikai tartalmú üzenetekhez felhasználni és gyűlölködés céltáblájává tenni.”