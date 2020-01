Marta Szafranska, a Disney kelet- és közép-európai részlegének vállalati kommunikációs igazgatója a Ziro.hu-nak nyilatkozott a Disney streamingcsatornájának indulásáról.

A Disney+ még a 2021-es üzleti évben elindulhat Magyarországon, derült ki Marta Szafranskának, a Disney kelet- és közép-európai részlegének vállalati kommunikációs igazgatójának a Ziro.hu-nak adott nyilatkozatából - tudósított a media1.hu. Mivel a 2021-es üzleti év 2020 októberében kezdődik, így lehet, hogy a vártnál korábban, még idén találkozhatnak a magyar nézők olyan külföldön más sikerrel futó sorozatokkal, mint amilyen a The Mandalorian.

A Disney+ tavaly novemberben kezdte a streaming szolgáltatását akkor még csak három országban: az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Hollandiában. Azóta már hat országban elérhetőek az általuk sugárzott sorozatok és filmek, márciusban pedig a közép-európai régió számára is hozzáférhető lesz a Disney streamingcsatornája.



Sajnos Magyarországon a bevezetésre egy kicsit tovább kell várni, azonban szerencsére nem olyan sokáig, mint arra korábban számítani lehetett. A Disney+ akár már idén októberben is megkezdheti a sugárzást. Ezzel itthon is versenyre kelhet a mostanra magyar nyelven is elérhető Netflix-szel.

A Disney+ kínálatában számos szuperhős sorozatra lehet számítani, de a Star Wars kiegészítő sorozatai is elérhetőek lesznek, ilyen például a The Mandalorian, a későbbiekben pedig érkezik még egy Obi-Wan Kenobi széria, valamint a Zsivány Egyes előzménytörténete is.

Az indulás pontos dátumát egyelőre még nem ismerni. „Jelenleg még nincs friss információnk Közép- és Kelet-Európára vonatkozóan” - idézi Marta Szafranskát a media1.hu.