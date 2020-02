Még több kerékpárosverseny az Eurosporton

A megállapodás révén az Eurosport – testvércsatornájával, a Global Cycling Network platformmal (GCN) együtt – 38 európai országban szerzett kizárólagos jogot a kerékpársport legrangosabb versenyének exkluzív közvetítésére. A Tour de France-ot 1991 óta sugárzó Eurosport a kerékpársport európai otthonaként így az egyetlen csatorna, ahol minden egyes szakasz első 75 perce követhető lesz.

A 2019-es Tour de France alatt júliusban az Eurosport digitális csatornáinak percekben mért nézettsége 95%-kal emelkedett. A kerékpárrajongók értékelték a multiplatformos hozzáférést, ami a televízió eredményét is pozitívan befolyásolta: az Eurosport 1 nézőinek száma 4%-kal nőtt, és ezzel az eddigi legjobb franciaországi nézettséget (+43%) hozta.

Az Eurosport a La Vuelta sugárzásáról is megállapodott további 5 évre, 2025-ig. A 75. évfordulóját ünneplő körverseny 2020-ban Utrechtből indul – a holland város az első olyan, amely mindhárom Grand Tour versenyt vendégül látta már. Az Eurosport a verseny minden percét élőben és felvételről is exkluzívan elérhetővé teszi több mint 50 országban. A megállapodás részeként az Eurosport közösségimédia-csatornáin testre szabva közvetíti az összes szakasz legfontosabb pillanatait, egyedi digitális élményeket biztosítva a kerékpáros rajongók számára Európában és azon kívül.

Hatalmas léptekben fejlődik a magyar profi kerékpározás, így számíthatunk rá, hogy hamarosan hazai versenyző is teljesíti a Tour de France-ot vagy a Vueltát, sőt, akár szakaszsikerekben is reménykedhetünk – mondta Szabó Gábor, az Eurosport magyarországi csapatának vezetője. – Kollégáimmal nagy izgalommal készülünk a legnagyobb kerékpárversenyek közvetítésére, és bízunk benne, hogy az idén Budapestről induló Giro mezőnyében már magyar indulónak is szurkolhatunk.

A Global Cycling Network (GCN) az összes Grand Tour futamot új applikációján és YouTube csatornáján közvetíti majd. Az Eurosporttal közös kerékpáros ökoszisztéma a kerékpárrajongók minden igényével találkozik, ezzel új szintre emelve a Discovery célkitűzését: a sportszerető közösségek maximális kiszolgálását.

Emellett az Eurosport elsőként szerezte meg a legnagyobb női versenyek közvetítési jogát, így 2020-tól először lesz élőben látható többek között a La Course by Le Tour, a Liège-Bastogne-Liège és Flèche Wallonne.

„Gondolkodásunk és tetteink középpontjában a szenvedélyes sportrajongók állnak, ezért örülünk, hogy legalább 2025-ig mi kínálhatjuk a legszélesebb körű élő és rögzített közvetítést a világ legnagyobb kerékpáros eseményeiről, a Tour de France-ról és a La Vueltáról" – mondta Andrew Georgiou a Eurosport Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions elnöke. – „Az Eurosport és a GCN által biztosított páratlan mennyiségű tartalom az akciók központjánba helyezi a rajongókat, akik számos módon – bármely képernyőn, bármikor és bárhol – elérhetik a prémium kerékpáros tartalmakat. Világelsőnek lenni folyamatos innovációt jelent. Egy példa erre Bradley Wiggins élőzése tavaly, egyenesen az élbolyból – emiatt vagyunk mi a sportrajongók első számú választása, amit remélem, idén is látványos akciókkal bizonyíthatunk minden képernyőn. Különösen izgatottan várjuk, hogy az ASO-val kötött szerződésünk révén bemutathassuk a legtehetségesebb női kerékpárversenyzőket a pán-európai közönségnek. Biztosak vagyunk benne, hogy ezzel is hozzájárulunk a sport népszerűsítéséhez a kontinensen" – tette hozzá Georgiou.

2019 januárjában a Discovery megvásárolta a piacvezető kerékpáros közösségi műsorszolgáltató, a Play Sports Group – a Global Cycling Network (GCN) anyavállalata – többségi részesedését, így globális pozíciójára építve létrehozta a világ első számú kerékpáros médiaökoszisztémáját, amelyben az egyes európai országokra szabott tartalom lokalizását világszerte elismert szakemberek végzik. A Discovery közvetlenül a fogyasztóknak szóló (direct-to-consumer) stratégiája magában foglalja mindhárom Grand Tour sugárzását, több mint 35 UCI World Tour versenyt, beleértve mind az öt Monumentet, valamint az UCI világbajnokságot.

A televíziós sugárzás mellett az Eurosport továbbra is széles körű digitális lefedettséget nyújt az Eurosport Player és a GCN révén, amely lehetővé teszi, hogy a nézők több kameraállásból követhessék a Tour de France-ot. Európa vezető online sporthír weboldala, az Eurosport.com a műsorközvetítés mellett sokrétű kerékpáros tartalommal egészíti ki a kínálatot.