Még több magyar előadó a Sláger TV műsoraiban

A kialakult járványügyi helyzet a zenei világra is súlyos csapást mér. A Sláger TV ezért úgy döntött, hogy mostantól még több hazai előadó zenéjét szerkeszti be adásfolyamába. A magyar zenék aránya így 99% lesz a csatornán!

Több tucatnyi zenész, énekes és zenei pályán dolgozó szakember marad most munka nélkül a koronavírus terjedését visszaszorítandó óv- és biztonsági intézkedések következtében. Fellépések, koncertek, rendezvények hiányában a legtöbb előadó önkéntes otthoni karanténban próbálja meg átvészelni ezt az időszakot. Ezért a Sláger TV vezetősége - annak érdekében, hogy a hazai zenei életet segítse ezekben a nehéz időkben - úgy döntött, hogy március 25-től még több hazai előadó szerzeményét teszi adásba. A lejátszásból befolyó jogdíjakkal és fokozott promócióval szeretnék segíteni a hazai zenei világ nehéz helyzetbe került képviselőit.

„A járvány megjelenése óta figyelemmel kísérjük a legfrissebb híreket, információkat. Így kollégáink jelentős része – ahogy a zenei élet szinte minden képviselője – otthoni, önkéntes karanténban próbálja meg átvészelni ezt az időszakot. Pontosan látjuk, hogy mennyire nehéz időszak ez mindenkinek, akárcsak az előadóknak, zenei életben dolgozóknak, akiknek jelenleg nincs semmilyen bevételi forrásuk. A rendelkezésre álló eszközeinkkel szeretnénk őket támogatni ebben az időszakban is, ezért március 25-től még több hazai előadó dalait, szerzeményeit szerkesztjük adásba a Sláger TV-n. A szerdától induló, kibővített idejű és szélesebb zenei spektrumú műsorsávok a népszerű előadók klipjei mellett helyet biztosítanak azoknak is, akik nem tartoznak a szigorúan vett „rádióbarát" irányzatokba, ám mivel eddig a koncertezésből éltek, létük és jövőjük most bizonytalanná vált. Nekik is szeretnénk segítséget nyújtani ebben a nehéz időszakban. Bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet mihamarabb javul és ezzel párhuzamosan a hazai zenei élet is visszarázódhat majd a korábbi kerékvágásba" – közölte a csatorna.