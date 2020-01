Megállapodott az AMC és a DIGI

2020. január 1-jei hatállyal az AMC Networks International – Central and Northern Europe megállapodást kötött a DIGI-vel kilenc televíziós csatornájának terjesztéséről.

A most létrejött megállapodás értelmében januártól az AMCNI CNE kilenc csatornája szerepel a DIGI kínálatában: a Sport1, Sport2, az AMC, a Filmcafé, a Spektrum, a TV Paprika, a Minimax és a CBS Reality, illetve az újdonságnak számító JimJam, amely először látható a DIGI háztartásaiban.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy megnyugtathatjuk a Sport1, Sport2, az AMC, a Filmcafé, a Spektrum, a TV Paprika, a Minimax és a JimJam nézőit, hogy kedvenc műsoraikat az eljövendő években is követhetik a DIGI kínálatában. Hosszú együttműködésre tekinthetünk vissza a DIGI-vel, és ez a megállapodás további évekre biztosítja üzleti kapcsolatunkat” – nyilatkozta Málnay B. Levente, az AMCNI CNE ügyvezető alelnöke.

„Terveink mindig arra irányultak, hogy ügyfeleink számára a legfejlettebb technológiákat a legvonzóbb áron biztosítsuk és olyan gazdag televíziós csatornaválasztékot kínáljunk, melyben mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelő tartalmakat. Az olyan hosszútávú partneri együttműködések, mint például az AMCNI CNE-vel megújított megállapodásunk, lehetővé teszik számunkra, hogy ezt a filozófiát a jövőben is megőrizzük és e stratégia mentén haladjunk tovább legfontosabb piacainkon. Az AMCNI CNE-vel kötött, gazdag televíziós tartalmat kínáló partnerségünk folytatása a magyarországi ügyfeleink javát szolgálja, akiknek a DIGI továbbra is az egyik legjobb fizetős TV szolgáltatást nyújtja a helyi piacon” – mondta el Dragoș Spătaru, a DIGI Kft. és az Invitel Zrt. ügyvezető igazgatója.

A DIGI-vel zajló kiterjedt tárgyalásoknak köszönhetően Romániában is meghosszabbította csatornáinak terjesztését az AMCNI CNE, így 2020. január 1-jétől változatlanul elérhető marad az igen nagy népszerűségnek örvendő Minimax, a TV Paprika és a Filmcafé is. Új elemként és szintén 2020. január 1-jétől, az AMC és a JimJam is elérhetővé válnak a romániai RCS / DIGI kábeles és műholdas rendszerein keresztül a szolgáltató háztartásaiban - teszik hozzá.