Megindult a jelentkezés a ValóVilág új szériájába

Fotó: Idén 10. alkalommal tér vissza a ValóVilág az RTL II műsorán.

Hétfő óta lehet jelentkezni a ValóVilág Powered by Big Brother (gyártó: Paprika Studios) legújabb, jubileumi évadába. A tét most is nagy, hiszen aki a leendő villalakók közül a legjobbnak bizonyul, 36 millió forinttal lesz gazdagabb!

A jelentkezési oldal az alábbi linken érhető el.