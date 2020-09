Megtartották a májusban elmaradt Dr. Magyari Endre-díj átadóját

A díjat az NMHH a hagyományok szerint május 17-én, a távközlés világnapján adja át, de idén a koronavírus-járvány miatt csak a díjazottak nevét hozta nyilvánosságra . Karas Monika, az NMHH elnöke ekkor bejelentette, hogy ősszel rendeznek egy házi ünnepséget, ezt tartották meg szeptember 14-én.

Karas Monika az emlékérmek átadása előtt elmondta: „a nehezítő körülmények ellenére sem felejthetjük el az ünnepeinket és azokat a szakembereket sem, akik megbecsülésünkre egész életművükkel rászolgálnak. És amikor több évtizedes kiemelkedő szakmai teljesítményekről beszélünk, néhány hónap csúszás talán nem is számít igazán.”

Az elnök köszöntőjében kiemelte: a két szakember pályája hosszú évek alatt, napról napra adódott össze párját ritkító teljesítménnyé. „A hírközlési szektor olyan, ahol minden csúcsról csak az újabb csúcs felé vezető utat látjuk, ezét különösen fontosnak tartom, hogy ha szűk körben is, de legyen egy nekik dedikált alkalom, amikor mindazt, amit eddig elértek, szóvá tesszük és megköszönjük. A mindennapokban talán nehezebb észrevenni azt, ami felülnézetből egyértelműen kirajzolódik: munkájuk nélkül sok minden máshogy festene, mint ahogy azt ma magától értetődőnek tartjuk.”

A díjazottak: Czuczy András és Schmideg Iván

Czuczy András, az NMHH Frekvenciaengedélyezési Osztályának vezetője már az NMHH Magyar Postából 1989-ben kivált jogelődjének, a Frekvenciagazdálkodási Intézetnek a megalakításában is részt vett. Nevéhez fűződik a rádiózást lehetővé tevő hatósági engedélyezési rendszer, az FMS (Frequency Management System, azaz frekvenciagazdálkodási rendszer) jelenlegi formája és annak folyamatos fejlesztése. Munkájának védjegye a precizitás és az új megoldások iránti élénk érdeklődés. A Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer továbbfejlesztésekor mindkettőre szükség volt, az eredmény pedig a zökkenőmentes átállásban mutatkozott meg. Több évtizedes kiemelkedő munkáját a szűken vett hírközlési szakmán túl a Sziget, a Balaton Sound, a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) világbajnoksága vagy a Forma 1 szervezői is megismerhették, akik a tömegrendezvények lebonyolításához nélkülözhetetlen frekvenciák biztosításában mindig számíthatnak rá. Nemzetközi mércével is kiemelkedő pályája a szakemberek új nemzedékének is inspiráló példa.

Schmideg Iván a műszaki tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens, budapesti és hamburgi egyetemeken is oktatott. A Villamosenergiaipari Kutató Intézet tudományos osztályvezetőjeként a digitális mérések adatgyűjtő rendszereinek fejlesztését irányította. 14 éven keresztül az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezető-helyettese volt, akinek a hazai távközlés-fejlesztés is sokat köszönhet. A Hírközlési Felügyelet nemzetközi osztályvezetőjeként a nemzetközi társhatóságokkal és az uniós szervezetekkel való kapcsolattartásban is páratlan munkát végzett. A szakma a nyugdíjazása után sem nélkülözte munkáját: külső tanácsadóként az NMHH-t és jogelődjét segítette a roamingszabályozásban és a digitális átállásban. Jelenleg a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Infokommunikációs Szakértői Bizottságának aktív tagja. Páratlan, 65 éves pályafutása nemcsak hosszát, de tartalmát és minőségét tekintve is példaként állhat a leendő és jelenlegi szakemberek előtt. Többek között a Baross Gábor-díj, Kozma László-díj és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje.