Megvan a Siemens Press Award magyar döntőse

A Siemens regionális sajtóversenyének júniusi döntőjében Vass Enikő, az IT Business munkatársa képviselheti majd hazánkat.

A korábbi évekhez hasonlóan a Siemens idén is meghirdette regionális pályázatát, amelyre immár 13 közép- és délkelet-európai országból, valamint Izraelből jelentkezhettek az újságírók. A téma ebben az évben is a digitalizációval és a napjainkban is zajló negyedik ipari forradalommal kapcsolatos volt: a sajtó munkatársai a városok, az ipar és az energetika digitális jövőjével foglalkozó publikációikkal pályázhattak.

A nemzetközi döntőt június elején, a bécsi Siemens City-ben rendezik. A nemzetközi szakértőkből álló zsűri minden ország győztes pályázatát értékeli és a tizennégy pályaműből kihirdetik a térség három legkiemelkedőbb munkáját. Hazánkat az idei első helyezett, Vass Enikő képviseli majd, aki az IT Business újságírójaként a chatbotok jelenlegi és jövőbeni szerepét vizsgálta cikkében. A Siemens Press Award 2019 három nemzetközi nyertese a rangos elismerés mellett fejenként 1000 euró jutalomban is részesül majd.

A hazai fordulóban a beérkezett pályázatokat öttagú szakértő zsűri nézte át. A magyar zsűriben Csiki Gergely, a Portfolio.hu lapigazgatója, Molnár László, a TechMonitor szakfolyóirat főszerkesztője, Dr. Magyar Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékének docense, Hanula Zsolt, az Index.hu újságírója és egyben a tavalyi pályázat hazai nyertese, illetve nemzetközi díjazottja, valamint Virágh Adrienn, a Siemens Zrt. kommunikációs igazgatója értékelte a pályamunkákat.

A szakmai zsűri döntése alapján kapta a hazai forduló fődíját Vass Enikő (IT Business, „Szorgalmas terminátorok veszik el a munkánkat?”), a két másik dobogós pedig Orosz R. Zoltán (24.hu, „A robotok nem úgy lázadnak majd, hogy lézerpuskákkal pusztítanak el minket”) és Sági Gyöngyi (Digitrendi, „Kibúvók helyett jöjjenek a felokosított gyárak”) lett.

„Örömmel tapasztaltuk, hogy a digitalizáció továbbra is nagy érdeklődésre tart számot, és számos újságíró törekszik arra, hogy bemutassa a legújabb trendeket a nagyközönségnek. Az idei pályázat érdekessége, hogy a dobogósok közé olyan munkák kerültek, amelyek elsősorban a robotok és a mesterséges intelligencia témakörét járják körül. Számos publikáció foglalkozott ezzel a területtel, ami nem is csoda, hiszen napjaink egyik nagy kérdése, hogy milyen hatással lesznek ezek a digitalizációs fejlesztések a mindennapi életünkre. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden pályázónak a részvételt” – nyilatkozták a zsűri tagjai a hazai díjátadón.