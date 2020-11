Megvan a november 14-15-i hétvége tévés nézettségi győztese

November 14-15-én, hétvégén, ismét a TV2 csatornát választotta a legtöbb néző mind a három fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) egész nap és főműsoridő tekintetében is*. Kirobbanó sikerrel mutatkozott be a TV2 vadonatúj realityje a Farm VIP és tarolt idősávjában a Dancing with the Stars is.

Átlag nézői részesedét tekintve a hétvégén teljes napon

a 18-59 évesek 9,4%-a,

a 18-49 évesek 9,1%-a és

a teljes lakoság 10,7%-a.

Főműsoridőben ezek az arányok

13,8%,

13,3%,

17,3%.

Ezekkel az eredményekkel magasan több néző választotta a TV2-t, mint a fő konkurens csatornát, az RTL Klubbot.

A vasárnap indult Farm VIP, ami hétfőtől hétköznap esténként jelentkezik a Mintaapák után, a teljes lakosság körében több mint 1 millió nézőt ültetett le a tévék elé. Ezzel a hét legnézettebb műsora lett. A 18-59 éves korcsoportban is csak a Magyarország-Izland focimeccs tudott nagyobb nézőszámot elérni, így ebben a korcsoportban a második helyet szerezte meg magának a 464 ezres nézőszámmal.

A hétvégén a TV2 esti hírműsora, a 18 órakor kezdődő Tények is magas nézői részesedést tudott elérni, a négy éves vagy annál idősebbek körében: szombat este 19,7%-ot, vasárnap este pedig 20,4%-ot, amivel a műsor mind a két napon megnyerte idősávját. Mindamellett, a 18-49 évesek körében is jól teljesített, hiszen ebben a korcsoportban is a Farm VIP-t megelőző Tényeket több néző választotta, mint az RTL Klub azonos idősávját (16,5% vs. 16,3%).

(Forrás: TV2)

*2020.11.14-15. átlag nézői részesedését tekintve (SHR%)

Live+as live adatok

Főműsoridő=18:00-22:59

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás