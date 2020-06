Melyik világban is vagyunk? A multiverzum-elméletről először a Da Vinci TV-n

Képzelj el egy világegyetemet, ahol az életed minden történetét és szálát megélheted. Nem olyan, mint egy hollywoodi sztori? A multiverzum egy speciális és összetett elmélet, amely azt feltételezi, hogy a mi univerzumunk mellett számos más univerzum is létezik, s ezek együtt tartalmazzák mindazt, ami létezik és ami létezhet: a teljes világűrt, időt, tömeget, energiát és teret éppúgy, mint a fizika törvényeit és azokat az állandókat, amelyek leírják őket. Az elméletet az 1980-as évek elején fejtették ki, azonban a tudományos világ csak lassan ismerte el. Ma viszont egyre több kutató gondolja úgy, hogy a párhuzamos univerzumok létezhetnek.

Valóban létezik több univerzum is? Lehetséges, hogy az univerzumunk csak egy a multiverzum világai közül? S ha igen, mi melyikben élünk? Most vasárnap a Da Vinci TV-n kiderül!

A Da Vinci legújabb tudományos dokumentumfilmje a BBC gyártásában ezzel az összetett kérdéssel foglalkozik. A műsorban kozmológusok veszik sorra azokat a bizonyítékokat, mely szerint végtelen számú univerzum létezik egy hatalmas multiverzumban. Különböző elméleteket ismerhetünk meg arra vonatkozóan, létezhetnek-e, és hogyan létezhetnek ezek a párhuzamos univerzumok. A műsor azért is különösen érdekes, mert a nagyközönség számára közérthető módon a televíziós dokumentumfilm műfajában korábban nem dolgozták még fel a kérdést.

Az univerzumok közös világa (Which universe are we in?)

