Mesterséges intelligencián alapul a legújabb hírszerkesztő oldal rendszere

Az oldalon jelenleg összesen 70 hírportál érhető el. A weboldal kategória és keresőszavak szerint is testre szabható: 17 témakör áll a felhasználók rendelkezésére, a szabadszavas keresőnek köszönhetően pedig még célzottabban is megtalálhatók a hírek. A rendszer az aktuális tartózkodási hely szerint is képes a hírportálok ajánlására. A mesterséges intelligencia figyeli a trendi forrásokat, a népszerű topikokat, és azokat is ajánlja.

A Digitális Közösségmérési Tanács legfrissebb adatai szerint a legnagyobb hazai híroldalak közel egymilliós napi szintű látogatottsággal rendelkeznek. 2020 márciusában, a vírus megjelenésekor különösen nagyot nőtt a híroldalak látogatottsága. A járvány kirobbanásakor 34 millió feletti oldalletöltési számmal indult a március 9-i hét, egy hét múlva csúcsra jutva, március 16-án a Digitális Közösségmérési Tanács, szerint a magyarországi híroldalak forgalma 55,7 millióra nőtt. Egy évvel ezelőtt március 2-22. között csak 20-30 millió letöltés keletkezett - írják.

A Digital News Report 2020-as, 80.000 fős, 24 országos felmérése alapján az internetes hírolvasás a közösségi médián, főként Facebookon keresztül zajlik. 2016-tól az idei évig 12%-os visszaesés figyelhető meg a nyomtatott sajtó terén, és a televízióból is egyre kevesebben tájékozódnak hírekről, miközben a digitális hírfogyasztás folyamatosan nő - teszik hozzá.