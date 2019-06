Mi a közös Deák Ferencben és Tihany városában?

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjában dolgozó kutatócsoportok 1997 óta Magyarországon összesen 2 000 aszteroidát fedeztek fel. Egy újonnan felfedezett szilárd égitest névadása igen hosszú folyamat, akár évtizedekig is eltarthat. Mindig a felfedező előjoga javaslatot tenni a névre, amit aztán a Kisbolygó Központ bírál el. Így történt, hogy jelenleg Deák Ferenc, a haza bölcse, Wesselényi Miklós és Tihany is a naprendszerünkben kering.

A modern technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az űrprogramok szívesen kutatják az aszteroidákat, ennek ellenére még mindig több millió darab vár azonosításra. Dr. Brian May, a Queen együttes világhírű gitárosa asztrofizikából doktorált. A tudományos munkáját ugyan felfüggesztette, amikor a Queen robbanásszerű népszerűséget ért el, de a csillagászat iránti szenvedélye miatt újra foglalkozni kezdett az asztrofizikával és doktori dolgozatával. 2014-ben Dr. Brian May volt az egyik alapítója az Aszteroida Napnak, amelyet minden évben június 30-án ünnepelnek, a Föld történetének legnagyobb feljegyzett aszteroidabecsapódásának napján, ami 1908-ban következett be Szibériában. A Tunguszkai esemény 2000 négyzetkilométernyi erdőt tarolt le.

Az Aszteroida Napot az aszteroidákról szóló ismeretterjesztés világnapjává nevezték ki. Az Aszteroida Alapítvány a SES és Stephen Hawking együttműködésével 2017-ben tartott először 24 órás, élő közvetítést az űrből. Az eseményt idén is megtartják: a nézők egy egész hónapnyi műsort láthatnak az Aszteroida Nap alkalmából. A SES és a BCE (Broadcasting Center Europe) közötti partnerségnek köszönhetően 2019 júniusában élő és rögzített, nagy felbontású (HD) tartalmakkal lehet követni az Aszteroida Nap globális programjait és eseményeit.

A program csúcspontja a június 28-i 24 órás, élő Asteroid Day LIVE közvetítés. A maratoni műsorfolyamot a CNN és a BBC közismert riporterei vezetik, akik híres csillagászokat, tudósokat, technológiai szakértőket és a bolygótudományok kutatóit látják vendégül.

