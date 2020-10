Az FTC szerint a Telex és a Magyar Hang munkatársai is úgy számolnak be a klub tevékenységéről, a hazai labdarúgásról és sportéletről, hogy munkájuk támogatását a ferencvárosi klub kénytelen volt megvonni.

A Telex terjedelmes cikkben hozta nyilvánosságra a Ferencvárosi Torna Club válaszát akkreditációs kérésükre, amelyben döntését újságíróik tájékozatlanságával, előítéletességével, valamint azzal indokolja, hogy nem is kíváncsiak a valóságra, a másik fél véleményét pedig a saját céljaikra használják. A levél:

„Tisztelt uram, ön már a hvg.hu és az index.hu munkatársaként is fordult hozzánk, akkor is és most is azt tudjuk mondani, hogy az FTC érdekeit súlyosan sértő tartalmak közzététele miatt nem óhajtunk együttműködni önökkel. Ezen a tényen az sem változtat, hogy átnevezték a lapjukat.

Az ön által képviselt platformokon az elmúlt években folyamatosan rossz színben tüntették fel a hazai sportéletet, a magyar labdarúgást, és ami igazán perdöntő, a 121 esztendős rekordbajnok Ferencvárosi Torna Clubot, ezzel kárt okozva az FTC-nek.

Megerősítjük, hogy továbbra is úgy gondoljuk, önökkel felesleges az együttműködés, mert tájékozatlanok, mert előítéletesek, mert nem is kíváncsiak a valóságra, a másik fél véleményét önök a saját céljaikra használják.

Levelünk közzétételéhez kizárólag akkor járulunk hozzá, ha az teljes terjedelmében történik.

Üdvözlettel: FTC"

Az egykori Index munkatársaival viharos marketingtevékenység közepette alapított lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a Fradi a Magyar Hangnak a „klub érdekeit sértő“ tevékenységét sem támogatja azzal, hogy akkreditációt biztosít az orgánumnak. Az önmagát szintén függetlennek tekintő laphoz a következő tájékoztatást juttatta el az FTC sajtóosztálya:

„Tisztelt uram, az FTC sem a nyomtatott, sem az internetes kiadásukkal nem kíván együttműködni a klub érdekeit sértő tartalmak korábbi közzététele miatt. Ezért a Ferencváros egyetlen hazai mérkőzésére sem kívánunk akkreditációt biztosítani önöknek. Üdvözlettel: FTC Sajtó”.