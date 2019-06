Nyári vakáció a Minimaxszal és a JimJammel

A Magyar Telekom és a Vidanet előfizetői számára előfizetési csomagtól függetlenül elérhetővé válik júniusban a tavaly megújult JimJam. A csatorna a Bob, a mester, Kate és Mim-Mim, Bogyó és Babóca, vagy a Kismackó kalandjai mellett számos népszerű, gyermekbarát és a tanulást, a világ felfedezését segítő sorozattal várja a kicsiket. Akinek nem lenne elég a kalandokból a JimJam műsorán, a Bob, a mester és a Kate és Mim-Mim sorozatok teljes évadait megtalálja a nyár folyamán a Telekom MoziKlubban is.

Júliusban a Minimax csatornát nyitja meg előfizetői számára a Magyar Telekom, és ezzel egy időben, a csatornán nagy sikerrel futó animációs sorozatok – a Csizmás, a kandúr kalandjai és a Trollok - A dallam szól tovább - a Telekom MoziKlub kínálatába is bekerülnek, olyan egész estés mesefilmek mellett, mint a Balto I-II-III., és a Bajkeverő majom: Kövesd a majmot!

Aki pedig a nyaralás alatt se szeretne lemaradni a kalandokról, azok számára a Magyar Telekom TV GO szolgáltatása nyújt megoldást, amelyen keresztül utazás közben, vagy akár a strandon is könnyedén elérhetik a két csatorna műsorát, valamint a MoziKlub tartalmait is, mobiltelefonon vagy tableten.